AVS Pascalya Bayramı’nda Ukraynalı Çocukları sevindirdi

Hristiyan aleminin önemli bayramlarından Paskalya, denizcilik sektörünün öncü firmalarımdan AVS Küresel Gemi Tedariği tarafından yapılan özel organizasyonla, İstanbul’da sığınan mültecilerin yaşadığı yerlerde kendilerini ziyaret ederek ve bir süredir kendi ofislerinde misafir ettikleri Ukraynalılarla kutlandı.

Denizcilik sektörünün farklı alanlarına hizmet veren AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, “Her zaman söylediğimiz gibi, farklılıklarımız zenginliğimiz. Bir süredir Ukrayna’da işbirliği yaptığımız dostlarımızı ofisimizde misafir ediyorduk. Çalışma ortamımızı paylaştığımız bu dostlarımızın özel günleri de bizim için kıymetli. Bir çoğu çocuklarından ve ailelerinden uzakta. Elimizden geldiğince kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaya çalışırken, üzüntülerini de azaltmak için organizasyonlar yapıyoruz. Bu bayramda Balıklı Rum Ortodoks Manastırı’na giderek oradaki minikleri sevindirmek istedik. İstanbul’a gelerek bizlere sığınmış mültecileri kaldıkları yerlerde ziyaret ettik. Catering hizmeti sunduğumuz malumunuz, şeflerimiz bu özel güne ait geleneksel kekler hazırladılar ve yumurtalar boyadılar. Yumurtalardaki renklerin, hayatları bir süredir savaşın ağırlığı ile kararan bu dostlara renk getirsin diye arzu ediyoruz. Merkezde insanın olduğu her ortam, dil, din, ırk ve diğer tüm farklılıklar gözetilmeksizin tarafımızdan desteklenir, güzelleştirmek ve iyileştirmek için imkanlarımız seferber edilir. Çünkü her şey değişir, dönüşür ama insani değerler bakidir”, dedi.



Vira Haber