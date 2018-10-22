Karaosmanoğlu'ndan, DTO’ya ziyaret

DTO Kocaeli Şubesi, yaklaşık iki ay önce Körfez Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak No:1 adresinde faaliyete başlamıştı. Beş katlı, içinde toplantı salonları, idari birimler ve sosyal alanların da yer aldığı yeni hizmet binasını önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın da eşlik ettiği ziyarette Karaosmanoğlu’nu DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Meclis Başkanı Kürşat Bal ve yöneticiler karşıladı. Doğusel, Marmara Körfezi ve Karadeniz’e kıyısı olan bir şehirde denizin ve denizciliğin geri planda kalmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Biz aslında deniz şehriyiz. Bizim kentimizde denizin önemi ve nasıl faydalanacağı çok iyi bilinmesi gerekir. Özellikle limanlarıyla çok büyük bir ticaret yolunu kontrol ediyoruz. DTO olarak bu bilincin yaygınlaşmasını önce gelecek kuşakları kurtararak yapacağız” dedi.

“DENİZLERİMİZ ARTIK DAHA TEMİZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun denize verdiği öneme de dikkat çeken Doğusel şunları söyledi: “İzmit Körfezi kısa süre öncesine kadar kokusundan geçilmeyen bir havzaydı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda denetim ve temizlik çalışmalarıyla artık bir çok noktasında yüzülür hale geldi. Bu önemli bir hamleydi. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun gerçekten samimi çalışmaları ve gayreti oldu. Bu açıdan biz denizciler olarak kendisini kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Karadeniz kıyılarımız da aynı şekilde gelişti, güzelleşti. Hem ticaret yolları, hem de sosyal anlamda bu değerlerin korunması adına da denizcilik bilincinin artması gereklidir” dedi.

Vira Haber