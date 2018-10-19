Fransız uçak gemisi Güney Çin Denizi'ne gidecek
Geçen yıl bakıma alınan ülkenin tek uçak gemisi Charles-De-Gaulle'ün gelecek yıl Güney Çin Denizi'ne gönderileceği açıklandı.
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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, geçen yıl bakıma alınan ülkenin tek uçak gemisi Charles-De-Gaulle'ün gelecek yıl Güney Çin Denizi'ne gönderileceğini açıkladı.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, geçen yılın başında tamir ve güncel teknoloji uyumu işlemleri için ülkenin güneyindeki Toulon'da bulunan askeri tersanede bakıma alınan Fransa'nın tek uçak gemisi Charles-De-Gaulle'ün, kısa süre içinde tam operasyonel kapasiteye ulaşacağını kaydeden Parly, geminin 2019'da Hint Okyanusu'na gönderileceğini bildirdi.
Parly, Güney Çin Denizi'nde uluslararası sularda seyir hürriyetinin tehdit altında olduğu örneğini vererek, Charles-De-Gaulle uçak gemisinin buraya gönderileceğini belirtti.
Vira Haber
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