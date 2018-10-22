Kasırga gemi enkazını ortaya çıkardı

ABD'de etkili olan kasırga, 19'uncu yüzyıldan kalma gemi enkazını ortaya çıkardı. Ancak ortaya çıkan kalıntıların, bundan 119 yıl önce yine bölgede etkili olan Carrabelle Kasırgası sırasında Franklin County'de karaya oturan 15 gemiden hangilerine ait olduğu henüz bilinmiyor.

Michael Kasırgası, sırasında oluşan dev dalgaların Meksika Körfezi kıyısına sürüklediği ahşap gemiler, adanın batı ucuna yakın düz bir alanda incelenmeyi bekliyor.

Florida Eyalet Departmanı'na göre, 1899'daki kasırgada batan gemilerle ilgili elde geniş bilgi ve belgeler mevcut.

Ancak yetkililer, mali kaynakların daha önemli kurtarma faaliyetlerinde kullanılması için devlete bağlı arkeologların şimdilik gemi enkazlarının bulunduğu bölgeyi ziyaret etmesi gibi bir planın olmadığını belirtti.

Bir hafta önce etkili olan Michael Kasırgası ve yol açtığı su baskınları nedeniyle ABD'nin Virginia, Florida, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Kasırganın vurduğu bölgelerden binlerce kişi tahliye edilirken 150 bin kişiye de elektrik verilemedi.

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Vira Haber