"Kararlı Birlik 2023" Deniz Tatbikatı Sona Erdi
Lübnan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Kararlı Birlik 2023" çok uluslu deniz tatbikatı sona erdi
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Lübnan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün, Mısır ve Irak'ın deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla Akdeniz'de icra edilen "Kararlı Birlik 2023" çok uluslu deniz tatbikatı sona erdi.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Tatbikatı, Kararlı Birlik 2023, Deniz
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