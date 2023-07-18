"Kararlı Birlik 2023" Deniz Tatbikatı Sona Erdi

Lübnan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün, Mısır ve Irak'ın deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla Akdeniz'de icra edilen "Kararlı Birlik 2023" çok uluslu deniz tatbikatı sona erdi.

Vira Haber