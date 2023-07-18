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"Kararlı Birlik 2023" Deniz Tatbikatı Sona Erdi

"Kararlı Birlik 2023" Deniz Tatbikatı Sona Erdi

Lübnan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Kararlı Birlik 2023" çok uluslu deniz tatbikatı sona erdi

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Lübnan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün, Mısır ve Irak'ın deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katılımıyla Akdeniz'de icra edilen "Kararlı Birlik 2023" çok uluslu deniz tatbikatı sona erdi.

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Vira Haber

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