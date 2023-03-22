Dün Ukrayna’dan Mersin’e götürmek üzere 4184 ton dökme katı soya yükü bulunan Belize Bayraklı Happy Aras isimli gemi Datça/Murdala Koyu yakınlarında karaya oturmuştu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından son gelişmeler aktarıldı:

'Karaya oturan Happy Aras gemisinin etrafı tedbir amaçlı bariyerle çevrildi. Gemide bulunan yağ ve yakıtın alınması ve 13 Türk personelin tahliye edilmesi planlanmakta olup kurtarma operasyonunun detayları üzerinde çalışılmaktadır.'

Vira Haber