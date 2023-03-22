Elektrikli tekne üreticisi Candela yaklaşık 20 milyon dolar yatırım aldı. 20 milyon dolarlık yatırım, EQT Ventures, Fosielund Holding'ten Joel Eklund ve Marknadspotential'dan Svante Nilo Bengtsson tarafından yönetildi. Yatırıma Ocean Zero LLC de katıldı. Şirket, geçtiğimiz yıl da 24 milyon dolar yatırım almıştı.

P-12, kanat gibi hareket eden bacaklar ve kalkış sırasında bir uçak kadar hızlı olmasını sağlayan, tekneyi havaya iten hidrofillere sahip. P-12'nin geleneksel bir tekneden yüzde 80 daha az enerji kullandığı iddia ediliyor. İlk etapta Stockholm'da hizmet vermeye başlayacak. Bir taraftan Stockholm'de mevcut 60 feribot filosu var. Yılda 40 bin ton karbondioksit salan bu araçlar, İsveç'in toplam nakliye emisyonlarının yüzde 8'ini oluşturuyor.

İsveç merkezli şirket, 2014 yılında Gustav Hasselskog tarafından kuruldu. Candela, fosil atığın olmadığı, motorların gürültüsüz çalıştığı ve dalgalardan etkilenmeyen tekneler tasarlamak amacıyla faaliyete geçti.

Bu yılın başında gövdesi denize temas etmeden hareket eden uçan tekne modelini CES 2023'te tanıtmıştı. Hasselskog'a göre bu model, dünyanın çeşitli ülkelerindeki devasa dizel motorlu feribotlarda büyük bir değişikliği neden olacak. Şirket, önümüzdeki dönemde Avrupa'nın diğer ülkelerine, Meksika ve ABD'de hizmet vermeye başlayacak.

Elektrikli deniz taşıtları hem çevreyi ve denizi korumak hem de yakıt tüketimini azaltmak için denizcilik sektöründe önemli yer tutuyor. Geçen Nisan ayında elektrikli tekne üreticisi X Shore, 50 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Yeni gelen 50 milyon dolarlık yatırım, şirketin yeni fabrikasındaki üretimi hızlandırmak ve Ar-Ge süreçlerini geliştirmek için kullanılacak.

Vira Haber