Enspektör Eğitim Programı sona erdi

Türk deniz taşımacılığının küresel boyutta rekabet edebilme gücünü arttırabilmek ve dünya deniz taşımacılığında en etkin ve saygın bir konumda yer alabilmek için sektörün kilit çalışanları olan enspektörlerin nitelik açısından geliştirilmesinin amaçlandığı Enspektör Eğitim Programı’nda “Enspektörün rolü ve sorumlulukları, IMO, ILO, Uluslararası Sözleşmeler ve Kodlar, Klas Kuruluşlarının Rolü ve Endüstri Kuruluşları, Bütçeler ve Maliyet Kontrolü, Kalite Güvencesi – Güvenlik, Emniyet, Sağlık ve Çevre, Raporlama ve Kayıt Tutma – Bilgi Teknolojisi, Gemi Performansının İzlenmesi, Kuru Havuzlama ve Onarımlar, Liman Devleti Kontrolü (Port State Control) + Inspections (Denetimler), Alış, Satış, Devir ve Teslimat, Sertifikasyon ve Sörveyler, Korozyon Koruma ve Boya Sistemleri, Acil Müdahale – Deniz sigortaları ve Deniz Hukuku” konuları uzmanı eğitmenler öncülüğünde irdelendi.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu eğitimde, ulusal ve uluslararası yeni gelişmeler tartışılarak, mesleki sorun ve eksiklerin giderilmesi için sinerji oluşturuldu. Düzenlenen eğitimin denizcilik şirketlerinin planlı olmasına, enerji verimliliği yüksek gemiler işleterek kâr oranlarını ve çevresel duyarlılıklarının arttırmasına katkı sunması bekleniyor.

Vira Haber