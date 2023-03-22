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  3. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı İçin Tedarik Edilen 3 Sahil Güvenlik Botu Hizmete Girdi
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı İçin Tedarik Edilen 3 Sahil Güvenlik Botu Hizmete Girdi

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı İçin Tedarik Edilen 3 Sahil Güvenlik Botu Hizmete Girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına (GKK) bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı için tedarik edilen 3 bot düzenlenen törenle hizmete girdi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına (GKK) bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı için tedarik edilen 3 bot düzenlenen törenle hizmete girdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Turizm Limanı Sahil Güvenlik Komutanlığı Zafer Rıhtımı'nda gerçekleştirilen törende konuşma yaptı.

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Vira Haber

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