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Balıklıgöl'ün Balıkları Kendilerini Göstermeye Başladı

Balıklıgöl'ün Balıkları Kendilerini Göstermeye Başladı

Balıklıgöl'de balıkların yeniden kendilerini göstermeye başladı.

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Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu (MYO) Su Ürünleri Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Ömer Sait Kılıç, kentte etkili olan sel nedeniyle taşkınların yaşandığı ve balıkların görülemediği Balıklıgöl'de balıkların yeniden kendilerini göstermeye başladığını bildirdi.

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Vira Haber

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