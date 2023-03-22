Son teknolojiye sahip Simülatör Laboratuvarlarının açılışı yapıldı

Galatasaray Üniversitesi’nin Ortaköy’deki kampüsünde gerçekleştirilen törene, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Dillioğlu, İMEAK DTO Meclis Üyeleri ve Oda Eğitim İstihdam Komisyonu Başkanı Teoman Mustafa Akyol, Komisyon Başkan Yardımcısı Cihat Yavuz Güler, Komisyon Üyeleri İhsan Gönül, Burak Atasoy, Orhan Semih Dinçel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Meclis Başkanı Başaran Bayrak, GSÜ Rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hasan Bora Usluer kurdele keserek, simülatörlerin açılışını yaptı.

Törende konuşan Denizcilik Meslek Yüksekokulu müdürü Doç. Dr. Hasan Bora Usluer, gelişen teknolojide ihtiyaç duyulan gerekli altyapı desteğine İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın destekleriyle ulaştıklarını belirtti. 2022 yılı itibari ile tesis edilen ve test çalışmalarını tamamladıkları simülatör laboratuvarlarının aralık 2022 tarihi ile yapılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetimleriyle bütün kritik hususları geçtiklerini ifade eden Usluer, sadece onay beklediklerini söyledi.

Hasan Bora Usluer: “Eğitim kurumlarının önemi artıyor”

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili muazzam bir doğal geçit olan boğazlara sahip olduğunu dile getiren Usluer, denizcilikle alakalı eğitim kurumlarının öneminin de her geçen gün arttığını belirterek, “Yakın zamanda yaşadığımız doğal afette de denizcilerin varlığının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Bu bağlamda bugün açılışını yaptığımız simülatörler ve laboratuvarlara teşrif edilmesinde bize büyük desteği olan İMEAK Deniz Ticaret Odası’na canı gönülden teşekkür ederiz” diye konuştu.

Usluer’in ardından konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, sözlerine Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremleri hatırlatarak başladı. Ülke ve millet olarak zor günlerden geçildiğine dikkat çeken Bayrak, şöyle devam etti: “Kahramanmaraşlı merkezli 11 ilimizi ve 13, 5 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkilen asrın felaketi olarak tanımlanan korkunç bir deprem felaketi yaşadık. Son bilgilere göre 50 bini aşkın insanımız hayatını kaybetti. 280 bine yakın bina oturulamaz hale geldi. Bu büyük felaketin üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen acısını hala yüreğimizde derinden hissediyoruz. Şüphesiz uzunca bir süre yaşadığımız acıyı unutmamız mümkün olmayacak. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ülkemize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

Türk denizcilik sektörünün, gemi inşa ve yan sanayi, liman ve gemi işletmeciliği, gemi adamı ile denizlerde güçlü bir şekilde yerini almak mecburiyetinde olduğunu vurgulayan Başaran Bayrak, “Küresel rekabette iddialı olabilmek için teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve dijital dönüşümü sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesi yanı sıra bu sektörde çalışmak üzere yüksek teknolojik bilgilerle donatılmış kalifiye iş gücünün yaratılması zorunlu hale gelmiştir” dedi.

Denizcilikte yetişmiş kaliteli insan gücüne olan ihtiyacın arttığını belirten Başaran Bayrak, Türkiye’de 47 lisede 6303, 14 meslek yüksekokulunda 2616 ve 11 fakültede 6306 olmak üzere toplam 15.225 öğrencinin denizcilik eğitimi gördüğünü kaydetti.

Denizcilik eğitimi anlamında nicelik olarak bir sıkıntı kalmadığını, okul sayısı olarak yeterli sayıya ulaşıldığını söyleyen Başaran Bayrak, “Bundan sonra eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Bu okullarımızdan mezun olacak öğrencilerin ulusal ve uluslararası gemilerde istihdam olmaları için eğitim programlarının mesleğin gereklerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir” dedi.

Başaran Bayrak: “Eğitime katkıda bulunmaya devam edeceğiz”

Denizcilik sektörümüzün çatı kuruluşu olan Deniz Ticaret Odası olarak öncelikli hedeflerinden birinin, Türk denizciliğinin geleceği olan genç denizcilerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun eğitim almaları için gerekli desteği sağlamak olduğunu vurgulayan Başaran Bayrak, “Göreve geldiğimiz günden itibaren denizcilik eğitiminde nicelikten çok niteliğin arttırılması için imkanlarımız ölçüsünde gerekli desteği veriyoruz. Birçok üniversitemize ve lisemize özellikle çok pahalı bir yatırım olan simülatör temin etme konusunda önemli katkılarda bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Simülatörlerde Yerli ve Milli Yazılım Kullanılması

Simülatör konusundaki sıkıntıya da değinen Başaran Bayrak, bu konuda yerli tedarikçinin olmaması, uluslararası tedarikçi sayısının da az olması nedeniyle ülke olarak yatırım yapılması gerektiğini, kullanılacak yazılımların yerli ve milli hale getirilmesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak ülke kaynaklarının yurtdışına çıkışının önlenmesi, yerli üreticilerin desteklenmesi hedefi çerçevesinde denizcilik eğitimi veren Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu’na bağlı eğitim kurumlarından gelen yeni simülatör veya mevcut simülatörleri güncelleme taleplerinin yerli imkanlarla tedarik edilmesi hususuna azami önem verdiklerini ve tedarik çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini ifade eden Başaran Bayrak, “Son dönemde simülatör talebinde bulunun okullarımızdan 3 tanesine, yerli bir yazılım firması ile anlaşma yaparak, yerli yazılım kazandırma yoluna gittik. Bu bağlamda siz değerli akademisyenlerimizden Odamıza destek olmalarını da bekliyoruz” diye konuştu.

Başaran Bayrak, Galatasaray Üniversitesi GSÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu’na İMEAK DTO tarafından temin edilen son teknolojiye haiz 2 köprüüstü simülatörü, 8 kullanıcılı GMDSS simülatörü, 8 kullanıcılı ECDIS simülatörü ve Makine Dairesi simülatörünün denizcilik eğitimi için hayırlı olmasını diledi.

Vira Haber