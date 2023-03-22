MEDKON Lines, İstanbul-İspanya-Tunus Hattını Açtı

MEDKON Lines’ın yeni hattı İstanbul-Gebze-Gemlik-Aliağa-Valencia-Barcelona-Radex/Sfax-İstanbul arasında ring olarak çalışacak. 10 Yılı aşkın süredir deniz ve kara taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren Medkon Lines, konteyner hat servisi, feeder konteyner servisi, kabotaj taşımacılığı, açık yük ve proje taşımacılığı, brokerlik, gemi kiralama, lojistik servis sağlayıcılığı, S&P, forwarding, gemi alım-satım, kara nakliyesi, depo işletmeciliği ve gemi-liman acenteliği alanlarında faaliyet gösteriyor.

Medkon Lines, kendisine ait 12 gemi ve işletmekte olduğu kiralık gemilerle birlikte, 140 adet çekici ve dorsesi, 17.000 TEU’luk konteyner parkı ve 40 bin metrekarelik depolama tesisine sahip. Medkon Lines’ın Türkiye’de İzmir, Gemlik, İzmit, Mersin, İskenderun’da; dünyada Mısır, Libya, Cezayir, Fas, Tunus, Arnavutluk, İspanya, Ukrayna, Lübnan ve Romanya’da kendisine ait ofisleri bulunuyor.

Vira Haber