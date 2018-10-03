İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. ÇEVRE

  3. Karaya vuran balina iş makinesi ile kurtarıldı
Karaya vuran balina iş makinesi ile kurtarıldı

Karaya vuran balina iş makinesi ile kurtarıldı

Arjantin’de 10 metrelik dev bir balina karaya vurdu. İki gün kurtarılmayı bekleyen balina, başarılı bir operasyonla denize taşınarak özgürlüğüne kavuşturuldu

A+A-

Arjantin’de karaya vuran kambur balina iki gün kurtarılmayı bekledi. Devasa balinanın kurtarılması ancak bir iş makinesi mümkün olabildi.

Kurtarma ekipleri, 10 metrelik balinayı önce iş makinesi ile kaldırdı, ardından tekne yardımıyla denizin derinliklerine doğru çekti. Dev balinanın özgürlüğüne kavuştuğu anlar ise görülmeye değer görüntüler oluşturdu.

Arjantin’de her yıl binlerce balina kıyıya vuruyor. Uzmanlar, sürü bağlılığının balina ölümlerinde etkisinin olabileceğini düşünüyor.

Kambur balinalar dünyanın en büyük canlıları olarak biliniyor.

Vira Haber

Bu haber toplam 36 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.