Boat Show Eurasia Fuarı, kapılarını açtı

Türkiye’nin deniz üzerindeki en büyük denizcilik fuarı olan Boat Show Eurasia, 2-8 Ekim tarihleri arasında konuklarını ağırlayacak. 10.00-19.00 saatleri arasında açık olan fuara 2019’un en özel tasarımları, 2018’in son avantajlarının yanı sıra sektörün en önemli markalarının tanıtım tekneleri Boat Show Eurasia’da ziyaretçilerini bekliyor.

Sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz'ın üstlendiği açılış konuşmasında Boat Show Eurasia Fuarı Direktörü Dilek Günaydın, yatçılık sektörünün Avrupa’da azalan pazar talebini, yoğun tanıtım çalışmaları, kaliteli ve ekonomik fiyatlı üretim ile yeniden arttırdığını söyledi.

Türkiye’nin uzun süredir mega yat üretiminde dünya da ilk beşte olduğunu kaydeden Günaydın; "Bir süredir, Avrupa pazarından Türk tersanelerine yönelik siparişler beklenenin altında seyrediyordu. Ancak, dinamik bir yapıya sahip olan Türkiye yat sektörü, krizlere göre yön almayı başararak 2018 yılında yeniden dünya beşinciliğine oturdu. Avrupa’daki rakiplerimizin krizlerden bizden daha çok etkilenmesi Türk yatçılığının önünü açtı. Mega yat üretiminde zaten iyiyiz kaliteli ve uygun fiyatlı işçiliğimiz bizi diğer bir çok ülkeden ayırıyor ancak seri üretim yapan tersanelerimizin sayısını artırmamız ve özellikli tekneler, farklı tekneler söz konusu olduğunda markalaşma yönünde oldukça hızlı ilerliyoruz" dedi.



Boat Show Eurasia Fuarı Direktörü Dilek Günaydın sektörle ilgili rakamsal gelişmeleri de şu şekilde açıkladı: "Türkiye’de yatçılık sektörü 2017 yılında 40 metre üzeri tekne üretiminde yüzde 20 oranında büyüdü. Halen satılmış olan ve yapılan mega yatlar dünyadaki zenginlerin yüzde 5’ine cevap verebiliyor. Resmi rakamlara göre, küçük teknelerde 2017 yılı itibarı ile tersanelerimizde inşa halinde olan yaklaşık 200 adet tekne teslim edilmiş durumda. Günümüzde yaklaşık 150 adet yat inşası sürüyor. 120-149 feet arası motor yat siparişleri yüzde 5 düşüş gösterirken, 150 feet üzerindeki motor yat siparişleri yüzde 15 artmış olup, yelkenli yatlar (sailing yacht) adet olarak yat tekne inşasının yüzde 8’ini oluşturuyor. Lüks yatta ilk dört yapımcı ülke, İtalya, ABD, Hollanda ve İngiltere olarak karşımıza çıkıyor. Özel tasarım yani custom ve yarı özel tasarımlı yatlar arasındaki çizgi gittikçe farksızlaşmaya başlamış, seri üretim ve custom yat yapımcılarının ayırt edilebilmesi de güçleşiyor. Dünya birincisi olan İtalyan Benetti gibi yapımcılar her iki türde de yat inşa ederken, özellikle büyük fiberglas yat yapımcıları gibi bazı firmalarsa iç alanları özel tasarımlı seri üretim tekneleri imal ediyorlar. Yine, resmi rakamlara göre dünya genelinde 2005 yılında 103 adet olan 150 feet ve daha büyük motor yat sözleşmeleri 2017 yılında, bin 300’e yükseldi. Bunların yüzde 33’ünü 200 feet ve üstündeki yatlar oluşturuyor. Kişiye özel siparişlerde, normal yatlardan giderek, daha büyük yat yapımına yöneliş dikkat çekiyor".

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştirecek olan konuşmacılar arasında yer alan DENTUR Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu, Türkiye'deki marinaların yurt dışındaki emsallerine göre daha iyi hizmet kalitesinde olduğunu söyledi.

Alparslan Sirkecioğlu Boat Show 2018'in açılış törenin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Ekonomilerin beklenmeyen hava şartlarında dalgalandığı zamanlarda bu tür etkinlikler bir sinerji ve motivasyon yaratarak sektörün üzerindeki durgunluğu atmaya ve geleceğe daha ümitle bakmaya vesile oluyor. 2008’de başlayan kriz denizcilik sektörünü de derinden etkilemişti. Bu tür etkiler farklı coğrafyalarda farklı dalga boylarında sürüyor. Avrupa’da 8 yıl sonunda denizcilik sektörünün yukarı ivmeyi yakaladığı söylenmekle birlikte ülkemizde biraz daha uzun sürmesi beklenebilir. 2017 Ocak ayında yürürlüğe giren Türk Sahipli Yabancı Bayraklı teknelerin Türk Bayrağına geçmesini sağlayan mevzuat değişiklikleri sektörümüzde büyük bir sinerji yaratmıştır. Bu sinerjinin devam edeceğine de gönülden inanıyorum. Bu düzenleme büyük bir ilgi görmüş ve bugün itibariyle 6 binden fazla teknenin Türk Bayrağına geçişi sağlanmıştır. Bugüne kadar Türk Bayrağına geçen teknelerin çoğunluğu 16 ve 18 metreye kadar olan tekneler. Özellikle 18 metre üstü teknelerin Türk Bayrağına geçmekten imtina ettiklerini gözlemlemekteyim. Türk Bayrağına geçmesini arzu ettiğim 1500’ün üzerinde tekne olduğuna inanıyorum."

Açılış konuşmasında söz alan Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkanı Murat Kıran, Türk Bayrağına geçişin daha da cazip hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Murat Kıran yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı: “Boat Show’un üçüncüsünü icra ediyoruz. Önceki yaptığımız fuarda da bakıyoruz ki katılım, heves ve her şey yerli yerinde duruyor. Şu ortamda buraya bu sayıda tekne getirmiş olan tüm firmalara teşekkür ediyorum. 200 firma ve 500 tane markanın da burada olması, bize burada bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Geçen fuarda bu komplekse katılım milyonun üzerindeydi. Umuyorum ki bu aynen devam eder. Gemi İnşa Sanayicileri olarak daha çok yerli imalat beni daha çok mutlu ediyor. Burada da şu anda bulunan en büyük tekne yerli imalat. En küçük tekne de yerli imalat. O da ayrı bir başarı. Bizim üretimde yelpazemizin ne kadar geniş olduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor." dedi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise konuşmasında, yeni dönemde fuarlar konusunda biraz daha farklı bir bakış açısına sahip olduklarını söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran Boat Show 2018'in açılış töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle VIA Fuarcılık ailesine böyle zor günlerde böylesine bir fuarı organize ettiği için tebrik ediyorum. Bunun içinden geçilen günlerde ne kadar önemli olduğunun üstünü çizmek istiyorum. Yaklaşık 15 yıl önce Hürriyet Gazetesi okuyucu köşesinde bir şikayet vardı. Çiçekçiler derneği ya da Federasyonu Başkanı bir yazı göndermişti. O sıralar bir kampanya başlamıştı. Açılışlara, cenazelere çiçek göndermeyin yerine bazı yerlere bağış yapın diye. Bunu milletimiz biliyor mu, bu işten 500 bin kişi ekmek yiyor diye üzülmüştü. Şimdi aynı şey burada da geçerli. Biz bu sektörü halen daha çok iyi anlatamadığımız için bir lüks gibi görüyoruz, gösteriyoruz zannediliyor."

Gemi ve Yat Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven konuşmasında, yat sektörünün ülkemiz ihracatında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Cem Seven, Boat Show 2018'in açılış töreninde Türkiye'nin yat ihracatının yıllık 1.3 Milyar Dolar civarında olduğunu söyledi. Cem Seven'in açıklamaları şöyle: “Boyları 3 ile 50 metre arasında 100’den fazla teknenin sergilendiği, 500’den fazla markanın olduğu, 200’e yakın firmanın boy gösterdiği bu güzel fuarın organizasyonunu sağlayan VIA Fuarcılığa tebriklerimi iletiyorum. Katılımcılara da bol kazançlı günler diliyorum. Dünya’daki yat ihracatı pastasına baktığımızda 12 Milyar Dolarlık ihracat söz konusu. 7 Milyar Dolarlık kısmı 5 ülke arasında paylaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa, Almanya ve Hollanda. 2017 sonu rakamlarına baktığımızda genelde 1 ile 2 Milyar Dolar arasındaki ihracat rakamı olan bu ülkelerin 2017 yılında Almanya ve Hollanda’nın ihracat rakamlarını 2 Milyar Dolar ve üzerine çıkardığını görüyoruz. Bizi ortalama yıllık ihracatımızın 1.3 Milyar Dolar mertebesinde olduğunu düşünecek olursak bu ülkelerin ne kadar ilerleme kaydettiğini görebiliriz. Kilo başına ihracat da önemli. Ülkemizde kilo başına en büyük ihracat yatçılara ait. 25 Dolar/Kilo. Bunun arkasından 20 Dolar ile römorkörler geliyor. Tankerler 6,5. Ortalamasını aldığınızda 3,5 Dolar/Kilo ihracat rakamımız var. Bu Türkiye’nin ihracat rakamı ile paralel. Ülkemizin de ihracat rakamı 3 Dolar civarında. Bu da bize şunu gösteriyor; Yat sektörü çok önemli. Uzun süreler isteyen, inşa süresi 2 ile 4 yıl arası süren bir sektörden bahsediyoruz." dedi.

Vira Haber