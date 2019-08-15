Karayipler değil Malatya Darende

Darende’nin en fazla ziyaretçi ağırlayan turistik mekanlarından biri olan Kudret Havuzu yaz aylarının sıcağından bunalan misafirlerine açık hava yüzme havuzu olarak hizmet veriyor. Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesicivârında Tohma Kanyonu içerisinde yer alan Havuz; temizliği, doğal görünümü ve şifalı termal suyu ile her kesimden misafirin takdirini kazanıyor.

Ulusal basında da sıklıkla gündeme gelen havuz, Malatya ve Darende’nin en önemli câzibe merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl yüz binlerce misafir ağırlayan Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi civârında bulunan Havuz, aynı zamanda Külliye kültüründe yer alan Hamam geleneğini de modern bir anlayışla devam ettiriyor.

Darende’de Tohma Kanyonu içerisinde yer alan Kudret Havuzu, kayalıklardan kaynayan suyun farklı derinliklerdeki 3 havuzu doldurmasıyla oluşmaktadır. Tohma Irmağı‘ndan ayrı olarak farklı bir kaynaktan gelen ve termal özellikler içeren suyun sıcaklığı yılın dört mevsiminde 22 santigrat derecedir. Havuzda her hangi bir kimyasal katkı maddesi kullanılmamakta, sürekli kaynayan su havuzları doldurduğundan devamlı yenilenmektedir. Her zaman temiz ve berrak kalan havuzda herhangi bir kimyasal kullanılarak ilaçlama yapılmaması, hem sağlık açısından olumlu karşılanmakta hem de yüzme esnasında göz, burun ve ağza gelen sular sebebiyle rahatsızlık vermemektedir.

Derinlikleri 80,120 ve 150 cm olan 3 havuzdan oluşan Kudret Havuzunda, misafirler için soyunma odaları, kilitli eşya dolapları ve wc-lavabo yer almaktadır. Havuz girişinde hizmet veren kafede ise hazır yiyecek ve içecek hizmeti verilmektedir. Aynı zamanda hazırlıksız gelen misafirler için şort ve haşama bulunmaktadır.

Vira Haber