Denizde caz müzik ziyafeti

İkonik sesleri, kültürü ve caz tarihini kutlayacak olan organizasyon, aynı zamanda şık bir bar ortamında Princess partneri, Master Mixologist Rob Floyd tarafından yapılan el yapımı kokteyller sunularak konuklar için keyifli bir atmosfer yaratılacak.

Denizin dalgasında sanat; Princess Cruises Take 5

Modern müzik türlerinin başlangıcı olarak kabul edilen ve ABD’nin güney eyaletlerinden dünyaya açılan cazı, sahneye taşıyacak olan organizasyon, müziğin tarihsel gelişimine katkı sağlayacak. Yolculuk hattının en yeni gemileri olan Sky Princess (Ekim 2019) ve Enchanted Princess (Haziran 2020)’de yapılacak etkinlikler; Take 5’in, cazın köklerini, BeBop’un doğumunu, çağdaş caz ve ikonik kadın sanatçıları ele alacak.

Dünyanın tek yüzen caz sahnesi olan Take 5 organizasyonuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Princess Cruises Etkinlik Yönetimi Başkan Yardımcısı Denise Saviss, “İmza salonumuz Take 5, caz tiyatrosunu tanıtıyor. Konuklara canlı performans koleksiyonu sunarken bu müzik türünün arkasındaki hikayeleri hayata geçiren etkileşimli deneyimler yaşatıyor. Misafirlerimizin müziğin keyfini çıkarmaları ve caz kulüplerini hatırlatan bir alanda dans etmeleri için keyifli bir sahne sağlıyor. Bu organizasyonun gerçekten unutulmaz olacağına inanıyorum” dedi.

Yüzen caz tiyatrosu, cazın kültürel ve müzikal tarihini kutluyor…

Take 5, Amerikan bir sanat formu olan cazı, özel caz müzisyenleri, dans dersleri, konuşmacılar ve atölye çalışmaları, misafir sanatçılar ve mesai sonrası partilerin gerçekleştirdiği canlı performanslarla kutluyor. Aynı zamanda sürpriz, pop-up performansları sahnelenerek iki farklı konsept sunulacak. Ayrıca arşiv görüntüleri ve ikonik detaylar dev ekranlarda oynatılacak.

Sahnelenecek gösteriler

Take 5 öğleden sonranızı zenginleştirmek için temalı geceler arasından seçim yapabilirsiniz:

Harlem'de Bir Gece: 1920'lerin sesleri, konukları New York şehrinin kalbinden yeraltı dünyasına, yasak döneminin ikonik sesleriyle tanıştıracak. Konuklar, Kral Oliver’ın Creole Caz Orkestrası, New Orleans Ritim Kralları, Orjinal Dixieland Caz Orkestrası ve Charles “Buddy” Bolden.

Big Band ve BeBop'un Doğuşu: 1940'ların sonlarına doğru, savaş sonrası caz, Bebop'un doğuşu ve bu inanılmaz müzisyenlerin teknik yeteneğini sergilenecek. Charlie Parker, Coleman Hawkins ve Dexter Gordon gibi sanatçıların müziği gökyüzünü doyururken, kostümlü personel klasik kokteyller sunacak.

Efsanevi Kadın Vokaller: Tarih boyunca anılacak inanılmaz caz kadın sanatçıları, bu efsanevi vokallerin ve enstrümantalistlerin müzik tarihini nasıl değiştirdikleri kutlanacak. Konuklar; Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Norah Jones.

Bütün Gece Fiery Afro-Cuban Caz: Karayipler'de unutulmaz bir yolculuk… Latin, Avrupa ve Afrika kökenli Amerikalı klasik ritimlerle Afro-Küba cazının baharatlı ritimleri sahnelenecek. Gösteriden önce, konuklar popüler Buena Vista Social Club’da salsa dersleri alabilecek. Öne çıkan müzikler Tito Puente, Irakere ve Dizzy Gillespie gibi sanatçıların şarkılarını içerecek.

Serinliğin Sofistike Akşamı: 1950'lerin havalı caz sesleri, konukları New York'tan Kaliforniya'ya kadar tüm sesleri alarak, Amerikan caz müziği yolculuğuna çıkaracak. Konuklar Miles Davis, Chet Baker ve John Lewis gibi müzik efsanelerinden şarkılar dinleyebilecek.

Çağdaş Yol Tarifi-Caz Festivali: Gemilerin yelken açtığı çeşitli yerlerden yerel sanatçılar son yıllardaki caz müziğine onur veriyor. Arkanıza yaslanıncaya kadar hiçbir ritmi kaçırmayın, rahatlayın ve isteğe bağlı hizmetle koltuklarınıza bir içki sipariş edin.

Sky Princess ve Enchanted Princess'teki Princess Medallion Class deneyiminin bir parçası olarak ayrıcalıklı bir deneyim yaşayın.

Vira Haber

