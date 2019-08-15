Şehir Hatları rekor kırdı

İstanbul’da en keyifli yolculukların adresi Şehir Hatları, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde tarifeli ve ek seferlerle 26 hatta toplam 2015 sefer gerçekleştirdi. Vapur yolcuları en çok Eminönü, Adalar, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş hatlarını tercih etti. Bayram tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar Adalara gitmek ve boğaz turlarına katılmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Günlük 230 binin üzerinde yolcu taşıyan Şehir Hatları bayram tatilinde toplam 933 bin 309 yolcuya hizmet verdi. Bayramın ilk gününden itibaren yoğunluğun hiç azalmadığı Eminönü – Kadıköy – Adalar hattını bayram süresince 247 bin 406 yolcu kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı uyarınca Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ücretsiz hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarından İBB Şehir Hatları vapurlarına talep oldukça yoğundu. 11 Ağustos Pazar günü başlayan ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona eren bayram tatili boyunca 157’si ek toplam 2015 sefer düzenlendi. Tüm hatlarda toplam 933 bin 309 yolcu taşındı.

Vira Haber