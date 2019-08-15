Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sond eğerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı,Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniyeçevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu,Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutluve açık geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyden, güney ve doğu kesimlerde güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, kuzey ve doğu kesimlerdeki sıcaklık artışı nedeniyle oluşabilecek güneşçarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özelliklekronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Vira Haber