Karbonsuz Karbon Zirvesinde Türkiye Karbonsuzlaşma Yolu Konuşuldu

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde, 10. İstanbul Karbon Zirvesi’ni yüksek paydaş katılımıyla “Karbonsuzlaşma Yolunda Sürdürülebilir Çözümler ve Yeşil Akçenin Gücü” başlığında 14-15 Nisan 2025 tarihinde İTÜ’de gerçekleştirerek karbon yönetimi başarılarını ödüllendirdi.

Karbonsuz karbon zirvesinde karbonsuzlaşma yolu

İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu öncelikli karbon yönetimi kapasite artırma hedefimiz için zirvemizi ülkemizin ilk ve tek “ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi” belgemiz gerekliliklerine uygun ve ST Climate desteğinde “Karbon Nötr” gerçekleştirerek “Karbonsuz Karbon Zirvesi” olduk. “Sürdürülebilirlik Odaklı Bir Gelecek Durum Değerlendirmesi: Güçlükler, Potansiyeller, Gelecek” adlı sunumunda İTÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan Mandal küresel risklerde iklim değişikliğinin yerini;sürdürülebilir sistemleri içeren 5. sanayi devriminin günümüzdeki aciliyet ve gelişmelerini; Ar-Ge ve yenilik süreçlerinin dönüşümünü anlatıp İTÜ’nün sürdürülebilirlik odaklı eğitim, araştırma, proje gücünü ortaya koyarak “2048 Karbon Nötr İTÜ” hedefimizi açıkladı. Onuncu yılımıza yakışır etkinliğimizdeki oturum başkanlarımıza, konuşmacılarımıza ve yüksek paydaş katılımı başarımız için delegelerimize hassaten teşekkür ediyorum.Zirve Sonuç Raporu ve Sunum E-Kitabı için çalışmaya başladık dedi.

Bilfen’li İklim Dedektifleri Takımı

Prof. Karaosmanoğlu çocuklara ulaşarak sürdürülebilir yaşam kültürü kazandırılması, iklim okuryazarı nesillere katkı SÜT-D hedefimiz için her eğitim yılında bir okulu seçerek öğrenci, öğretmen ve velilerle ilerleyerek eğitim ve uygulamalar yapıyoruz. Küçük küçük adımlarla değiştir yarınları, iklimini koru, sev dünyayı diyen Bilfen’li İklim Dedektifleri Takımı SÜT-D 2025 Küçük Karbon Kahramanı Ödülü Gösterisi hepimizin neşesi ve umudu oldu dedi.

SÜT-D Düşük Karbon Kahramanları

Prof. Karaosmanoğlu “Sürdürülebilir üretim, tüketim ve hizmette karbon yönetimini mükemmel başaranları, iklim değişikliğine karşı uğraş verenleri destekleyerek toplumda konunun bilinç ve farkındalığını artırma hedefimizle sürdürülebilirlik yönetimi üst başlığında başta çevresel göstergelerde olmak üzere sosyal ve yönetişimsel göstergelerdeki sera gazı azaltım başarılarını ödüllendiriyoruz. Yarışma ile takdim edilmeyen ödülümüz için gereğinde adaylarla iletişim de yaparak değer yaratıyoruz. Adaylarımız yanı sıra SÜT-D’nin izlemesi ile belirlenen kişi ve kurum başarılarını da değerlendiriyoruz bilgisini vererek, bu yıl da başvuru rekorumuzu kırdık. Her birine ödül sunma gerekçemizi törende ayrıntılandırarak 20 başarıyı taltif ettik. Ödül takdimlerini İTÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İpek Akın Karadayı yaptı.SÜT-D seçimimiz sorumlu ve sürdürülebilir turizm için uğraş veren, Fest Travel ile Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı kurucusu, yazar, gezgin, ülkemiz gezginlerinin ulaştırma kaynaklı karbon ayak izini orman yutak alanı ile ilk kez dengeleyen Karbon Ayak İzi Hatıra Ormanı tasarımcısı Faruk Pekin oldu. AFS Boru; AKSA Doğalgaz; AVRASYA Tüneli;AYDEM Enerji;ESCON;HALKBANK;İNCİ GS Yuasa; İZAYDAŞ;OEDAŞ;PETROL Ofisi; POLİSAN; SHELL&TURCAS Petrol; ST Climate; TAYRAŞ; TİM;TKYB;TSKB; VELDO Makine Ar-Ge; ZORLU Enerji’yi SÜT-D 2025 Düşük Karbon Kahramanı olarak alkışladık. Kahramanlarımızı tebrik ediyor, güzel ülkemizin karbonsuzlaşma yolunda hepimize mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz” açıklamasını yaptı.

SÜT-D 2025 DÜŞÜK KARBON KAHRAMANLARI

AFS Boru: Havalı Çözümlerle Karbonsuz Gelecek

AKSA Doğalgaz: Doğal Gazımızda Atığın Yerli ve Yeşil Gücü

AVRASYA Tüneli: Enerjimizi Güneş’ten Alıyoruz

AYDEM Enerji: Enerjini Dönüştür, Karbon Ayak İzini Düşür

ESCON: Yeşil Isı, Temiz Sanayi

FARUK PEKİN: Sorumlu ve Sürdürülebilir Turizm

HALKBANK: Geleceğe Enerjimiz Kalsın

İNCİ GS Yuasa: Yeşil Lojistik

İZAYDAŞ: Kurutucumuz Değişti, Karbon Ayak İzimiz Düştü

OEDAŞ: Kırsal Kesim Sokak Armatürlerimiz Yanımızda

PETROL Ofisi: Adaptech Teknolojili Maxima Hybrid Serisiyle Ulaşımda Karbonsuzlaşma

POLİSAN: Enerji Yönetimimiz Güçlü, Üretim ve Hizmetimiz Düşük Karbonlu

SHELL&TURCAS Petrol: Güneş Enerjisinin Üretimimizdeki Gücü

ST Climate: Karbon Projeni İzle, Süreçlerini Yönet

TAYRAŞ: Baz Yağımızın Karbon Ayak İzi Düşük,İleri Dönüşüm Gücümüz Yüksek

TİM: ECOTİM

TKYB: Karbon Yönetiminde Lider, Sürdürülebilir Kalkınmada Öncü Banka

TSKB: Türkiye'nin Geçiş Finansmanı Entegre İlk Sürdürülebilir Finans Çerçevesi

VELDO MAKİNE Ar-Ge:Yeşil Karbon Devrimi

ZORLU ENERJİ: EOLIAN İle Rüzgârımız İklim Dostu Kanatlarda

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