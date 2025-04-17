Global Ports Holding, Seatrade Cruise Global’de Geleceğin Limanlarını Tanıttı

Fuarın ana sponsorları arasında yer alan Global Ports Holding, dört kıtaya yayılan limanlarını tanıttığı etkileyici standında düzenlediği özel etkinlikler ve seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleştiği parti ile Seatrade Cruise Global’e damgasını vurdu. Şirket 250 milyon dolarlık yatırım programıyla hayata geçireceği geleceğin kruvaziyer limanlarını da tanıttı.

9 Nisan’da gerçekleştirilen ve 500'ü aşkın katılımcının yer aldığı geleneksel Global Ports Holding Partisi'nde, San Juan’ın kültürel renkleri davetlilerle buluşturuldu. GPH standında ise Saint Lucia ve San Juan kruvaziyer limanlarına yönelik özel sunumlar düzenlenirken, Greenock ve Mindelo gibi portföye yeni katılan limanlar da tanıtıldı.

Global Ports Holding bu yıl da küresel kruvaziyer sektörünün en önemli etkinliği olan Seatrade Cruise Global’e damga vurdu. Portföyündeki 4 kıtadan 33 limanının temsil edildiği etkileyici standıyla fuarda yerini alan Global Ports Holding, fuarın ana sponsorlarından biri oldu. Ayrıca 9 Nisan’da gerçekleştirilen ve 500'ü aşkın katılımcının yer aldığı geleneksel Global Ports Holding Partisi'nde, San Juan’ın kültürel renkleri davetlilerle buluşturuldu. Global Ports Holding yetkilileri de 4 gün boyunca süren fuar kapsamındaki çeşitli konferanslarda konuşmacı olarak yer alarak, sektörün geleceğinde söz sahibi oldular.

GPH’den 250 milyon dolarlık yatırım vizyonu

Etkinliğin ilk gününde düzenlenen “Geleceğin Limanlarını Şekillendirmek” başlıklı özel oturumda, Global Ports Holding’in kruvaziyer liman ağını geleceğe hazırlamak üzere başlattığı 250 milyon dolarlık global yatırım programı tanıtıldı. Tarragona, Alicante, Las Palmas, Nassau ve Antigua’daki yatırımların öne çıkarıldığı oturumda, Saint Lucia’daki dönüşüm projesi de sunuldu. Projeye dikkat çekmek amacıyla, ülkenin Olimpiyat şampiyonu Julien Alfred etkinliğe özel konuk olarak katıldı. Etkinliğe katılan Saint Lucia Turizm Bakanlığı ile birlikte, kamu-özel sektör iş birliği modeliyle yürütülen yatırımların bölgesel kalkınmaya katkısı da vurgulandı.

Etkinlikte konuşan Global Ports Holding CFO’su Jan Fomferra, “250 milyon dolarlık yatırım programımız yalnızca altyapı geliştirmeyi değil, hizmet verdiğimiz topluluklara değer katmayı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi hedefliyor. Yeni yatırımlarımızla operasyonel verimliliği artırıyor, destinasyonlarla olan iş birliklerimizi güçlendiriyor ve portföyümüzdeki her limanı, büyüyen kruvaziyer endüstrisinin taleplerine uygun hale getiriyoruz” dedi.

GPH Doğu Karayipler Direktörü ve Saint Lucia Cruise Port Genel Müdürü Lancelot Arnold ise, limana yapılacak 40 milyon dolarlık yatırım hakkında bilgi vererek, “2026 yılında tamamlanması planlanan proje kapsamında, rıhtım iyileştirmeleri, yeni sahil yolu ve Soufrière’de iskele tesisleri yer alacak. Bu yatırımla Saint Lucia’yı bölgesel bir kruvaziyer merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

San Juan’da %20’ye varan yolcu artışı bekleniyor

Etkinliğin ikinci gününde, San Juan Cruise Port özelinde düzenlenen basın toplantısında, limandaki altyapı yatırımları ve operasyonel gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı.

San Juan Cruise Port Genel Müdürü Clarivette Díaz, Panamerican Rıhtımları’nda yürütülen modernizasyon çalışmalarının ilk fazının neredeyse tamamlandığını ve bugüne kadar 42 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı. Panamerican Rıhtımları’nın modernizasyonu ve 3 numaralı rıhtımın yenilenme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Díaz, “Bu yatırımlar sayesinde 2025 yılında yolcu sayısında %20’ye varan bir artış bekliyoruz. Limanımız, Doğu ve Güney Karayip güzergahlarındaki stratejik konumuyla bölgenin en önemli kruvaziyer merkezlerinden biri olmaya devam edecek” dedi. Limanda gerçekleşen yatırım, limanın daha yüksek güvenlik standartlarına ulaşmasını, operasyonel verimliliğinin artırılmasını ve yeni nesil kruvaziyer gemilerini karşılayacak altyapının oluşturulmasını hedefliyor.

GPH yöneticileri sektöre yön verdi

Seatrade Cruise Global kapsamında düzenlenen panellerde, Global Ports Holding yöneticileri de konuşmacı olarak yer aldı. GPH İşletme Direktörü Stephen Xuereb, Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, Amerika Bölgesi Direktörü ve Nassau Kruvaziyer Limanı CEO’su Mike Maura, Perakende ve Yan Gelirlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andres Villalever v Pazarlama ve İletişim Müdürü Şizen E. Akçal katıldıkları oturumlarda hem sektörün geleceğine dair değerlendirmelerde bulundular hem de GPH’nin stratejik hedeflerini paylaştılar.

Vira Haber