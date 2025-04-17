Petkim'de İskele Modernizasyonu İle Operasyonel Hız Artıyor
SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim’in üretim kapasitesini ve verimliliğini artırmayı hedefleyen 'İskele Modernizasyon Projesi' kapsamında, İskele-3 sahasındaki çalışmalar başarıyla tamamlandı.
SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden, entegre petrokimya tesisi Petkim'in üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak modernizasyon projeleri arasında yer alan 'İskele Modernizasyon Projesi' kapsamındaki İskele-3 sahasında çalışmalar başarıyla tamamlandı.
SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim'de, İskele Modernizasyon Projesi (PJMP) kapsamında İskele-3 sahasında gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları tamamlandı. İskele Modernizasyon Projesi sayesinde, Petkim'in ihtiyaçları doğrultusunda İskele-3'ün uzunluğu ve derinliği artırılarak, limana daha büyük gemilerin yanaşmasına imkân sağlandı.
İskele-3'e ilave edilen modern yükleme sistemleri ve boru hatları sayesinde, yükleme ve boşaltım operasyonlarının daha hızlı yapılması sağlanarak Petkim'in verimliliği artırılacak.
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.