Kargo Gemisiyle Çatışan Yunan Mayın Tarama Gemisi Battı
Pire Limanı açıklarından bir kargo gemisiyle çatışan Yunanistan donanmasına ait bir gemi, çatışmanın ardından battı. Geminin mürettebatı ise tahliye edildi.
Yunan donanmasına ait mayın tarama gemisi, Pire Limanı açıklarında bir kargo gemisiyle çatışmasının ardından battı. Kaza sonrasında geminin görüntülerini paylaşan Yunan basını, çarpışma etkisiyle arka tarafında çatlak oluşan geminin su almaya başladığını yazdı.
2 KİŞİ YARALANDI
Denizde bulunan 4 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle mürettebattan 2 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
GEMİ LİMANDAN AYRILIRKEN KAZA OLDU
Donanmadan yapılan açıklamaya göre, olay, sabah yerel saatle sabah 7.30 sularında, gemi limandan ayrılırken meydana geldi. Geminin kurtarılmaya çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.
İNGİLTERE'DE ÜRETİLDİ
Söz konusu mayın tarama gemisinin, İngiltere'nin Portsmouth bölgesinde aynı amaçla üretilen 12 gemiden biri olduğu belirtildi.
Vira Haber
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