6. Burgan Leasing International İstanbul Cup Yarışları Tamamlandı

Eker-TAYK Trofesi kapsamında, Burgan Leasing’in ana sponsorluğunda yapılan International İstanbul Cup yarışları 17–18 Ekim 2020 tarihlerinde Caddebostan’da tamamlandı. Takımlar bu yıl altıncısı gerçekleştirilen yarışlarda 24 knot’a varan rüzgar altında kıyasıya mücadele etti.

Burgan Leasing’in ana sponsorluğunda ve Eker-TAYK organizasyonuyla gerçekleşen International İstanbul Cup’ın altıncısı 17 -18 Ekim 2020 tarihlerinde Caddebostan parkurunda tamamlandı. Kıyasıya bir mücadele ve adrenalin dolu dakikalara sahne olan yarışlara IRC sınıfından 28 tekne, Gezi sınıfından 2 tekne olmak üzere toplam 30 tekne katıldı. Mayıs ayında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ekim ayına ertelenen Burgan Leasing International İstanbul Cup yarışları, mevsimin de etkisiyle 24 knot’a kadar ulaşan zorlu koşullarda büyük bir heyecanla gerçekleşti. İlk gün hafif rüzgarla başlayan yarışlar, ikinci gün sağanak yağmur ve kuvvetli esen poyrazla birlikte heyecanlı görüntülere sahne oldu.

Vira Haber