Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Başlıyor

29 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında, dünyanın dört bir yanından gelecek yelkenli teknelerin İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde şampiyonluk için yarışacağı organizasyonda toplam 5 yarış gerçekleştirilecek.

Dünya genelinde büyük ilgi ile takip edilecek ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak organizasyonda Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan gibi komşu ülkelerden davet edilen ekipler de yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlayacak. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen mücadele 4 gün sürecek ve ilki İstanbul Boğazı'nda olmak üzere toplam 3 etapta 5 yarış gerçekleştirilecek.

YARIŞ ROTASI

29 Ekim etabı, Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi şahsiyetleri huzurunda yapılacak olan saygı duruşunu takiben start alacak, sonrasında filo İstanbul Boğazı’nda sınıflarına göre değişecek tur sayıları ile Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul, Anadolu Hisarı parkurunda yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, 31 Ekim Cumartesi günü Kalamış-Adalar coğrafi parkurunda yapılacak Mavi Vatan etabından sonra, 1 Kasım Pazar günü Kalamış Koyu açıklarındaki üçgen rotalı Barbaros Hayreddin Paşa Kupası etapları ile sona erecek.

Gerçekleştirilecek 3 etabın sonunda sınıflarında toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak.

İSTANBUL AÇIK DENİZ YAT YARIŞ KULÜBÜ

2014 yılında kurulan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü bugüne kadar 18 adedi uluslararası olmak üzere birçok yarışa katılmış ve üç adet uluslararası yarışın Türkiye’deki ev sahipliğini yapmıştır.

Kuruluş amacı, uluslararası standartlara ulaşmış milli sporcuları ve organizasyonları vasıtasıyla Türkiye’nin adını, yelkencilik dünyasında söz sahibi en etkin ve prestijli konumdaki ülkeler listesinde ilk sıralara yazdırmak olan İ.A.Y.Y.K’nın organize ettiği en önemli uluslararası yarışlardan biri, 2018 yılında düzenlenmeye başlayan Black Sea Championship’dir.

Ekiplerin Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya’da düzenlenen koy içi etapları takiben, Karadeniz’i kuzeyden güneye kat ederek İstanbul’a kadar yarıştıkları ve İstanbul Boğazı etabıyla sonlanan organizasyon, Karadeniz’in zorlu şartları nedeniyle bölgede sportif mücadelenin en üst düzeyde yaşandığı yelken müsabakasıdır.

Vira Haber