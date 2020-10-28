Negmar'dan Hatay'a Cumhuriyet Bayramı Hediyesi

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümünde Negmar feribotlarını kullanan tüm yolcular adına Hatay’a bir fidan dikilecek. Projenin uygulaması aşamasında fidan bağışı için ilgili kamu kuruluşları ile iş birliği yapılarak kamuoyu da bilgilendirilecek. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaklaşık 5000 fidan dikilmesi bekleniyor.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE ÜCRETSİZ

Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes, Hatay’da önceki akşam yaşanan terör saldırısı girişimini da hatırlatarak “Kahraman güvenlik güçlerimize minnettarız. Tüm Hatay halkına ve ülkemize bir süre önce yaşanan orman yangını ve saldırı girişimi sebebiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 29 Ekim Perşembe günü Negmar’la yolculuk eden tüm misafirlerimiz adına, Cumhuriyet Bayramı hediyesi olarak Hatay’da fidan dikeceğiz. Yaklaşık 5000 fidan dikimi yapmayı arzu ediyoruz" dedi. Serbes Negmar olarak sosyal sorumluluk ilkesi gereği olarak şehit yakınları ve gazileri ücretsiz taşımaya devam ettiklerini de hatırlattı.

EKONOMİK VE KONFORLU YOLCULUK

Hızlı, konforlu ve güler yüzlü bir hizmet anlayışıyla hareket ederek Eskihisar-Tavşanlı hattına kredi kartı ile ödeme, kurumsal ödeme sistemi, çayın 1,5 TL'ye satışa sunulduğu hesaplı büfe gibi pek çok yenilik kazandıran Negmar, 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Negmar’ın hizmete başladığı 2013 yılında mevcut güzergâhta otomobil tek gidiş ücreti 55 TL olarak uygulanırken aradan geçen 7 yıla rağmen otomobiller Gidiş-Dönüş 150 TL tarifesi ile feribotları kullanabiliyor. Negmar, hesaplı ve konforlu hizmet anlayışıyla 7 yılda vatandaşların cebine yaklaşık 1,2 Milyar TL katkı sağladı.

Vira Haber