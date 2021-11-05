Kargo sektörü kapasitesini son bir yılda iki katına çıkardı

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Fatih Önyol, kargo sektörünün son 1 yılda yaptığı 10 milyar TL'yi aşan yatırımla kapasitesini 2 katına çıkardığını açıkladı.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Fatih Önyol, kargo sektöründe son dönemde yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 1998 yılında kurulan ve aynı yıl faaliyetlerine başlayan dernekte sektörün önemli kargo, kurye ve lojistik şirketlerinin yer aldığını belirten Önyol, üye kuruluşların personel sayısının 200 binden fazla olduğunu ifade etti. Sektörün gerek personel sayısı, gerek teknolojik altyapısı, gerek araç mevcudu ile çok daha güçlü bir hale geldiğine dikkat çeken Önyol, şuan mevcut taşınan kargonun iki katını dahi taşıyabilecek noktaya gelindiğini belirtti. Geçtiğimiz bir yıl içinde sektör olarak 10 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapıldığını ifade eden Önyol, sektörün Kasım kampanyalarına hazır olduğunu söyledi.

Yurtiçi Kargo Genel Müdürlüğü görevini de sürdüren Fatih Önyol 20 yıldır sektörde yer aldığını belirterek, “İşin temelinden geliyorum. Sektörde denetmenlik, Bölge Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdür yardımcılığı gibi görevlerde bulundum. Karid'de de Genel Sekreterlik, Başkan yardımcılığı pozisyonlarında görev aldım” ifadelerini kullandı.

“Kargo sektörü 200 binden fazla insana istihdam sağlıyor”

Kargo sektöründe 200 binden fazla insanın istihdam edildiğini belirten Önyol sözlerine şöyle devam etti: “Sektörde görev yapan 200 bin arkadaşımız her gün tam 15 milyondan fazla adrese hizmet veriyor. 50 bin araç günde ortalama 8 milyon kilometre yol yapıyor. Sektörün büyüklüğünü gözünüzde canlandırabilmeniz için bu rakamları ifade ediyorum. Yapılan bu faaliyetlerin tamamının aslında ticari faaliyetlerin bir tamamlayıcısı olduğunu unutmayın. Temelde adresten adrese taşıma olarak gerçekleşen bizim faaliyetimiz, gerçekte başka bir şirketin ticari faaliyetinin tamamlanması için gerçekleşiyor. Bu anlamda ticaretin sağlıklı bir şekilde büyümesi önemli köprü görevini biz üstleniyoruz. Bunu fark ettiğinizde sektörün gelişiminin ne kadar gerekli olduğunu daha iyi algılayabilirsiniz. Kargo, kurye ve lojistik sektörünün gelişimi demek, ülkedeki tüm ticari faaliyetlerin hızlanması ve büyümesi demektir".

“Pandemi etkilerine çok çabuk uyum sağladık”

Pandemi ile birlikte sektörde yaşananlara da değinen Önyol, “Pandemi bugün de aslında tamamen sona ermiş sayılmaz. İnsanların bir kısmı hala evlerinden çalışıyor ve plazaların birçoğu boş. Bunu unutmayalım. Bunu neden özellikle belirtiyorum? Çünkü bu durum ilk yaşandığında kargo sektörü için gerçekten ciddi bir krizdi. Fakat bugün hiçbir sorun yok. Neden? Çünkü çok kısa sürede uyum sağlamayı başardık. Konuyu biraz daha açmak gerekirse; evet pandemi ile birlikte konut alanlarına gelen kargo adetlerinde bir artış meydana geldi. Ancak sektörümüz için asıl sorun bu değildi. Sorun, kargo artışı ile birlikte dağıtım yapılan alanların da bir anda yer değiştirmesi ile ilgiliydi. Evet, e-ticaret kargoları artıyordu. Ancak salgın sebebi ile fiziki işletmelerde olan faaliyetler maalesef azalmıştı. Bu da B2B olarak adlandırdığımız işletmeden işletmeye giden kargo sayılarında ciddi bir azalma meydana getirmişti. Ayrıca plaza bölgelerinde çalışan vatandaşlarımız görevlerine evlerinde devam ettikleri için; o bölgelerde kargo akışı durma noktasına gelirken, konut bölgelerinde inanılmaz bir yoğunluk yaşanıyordu. İşte temel sorun buydu. Sorunu sadece araç alarak ve personel alarak da çözemezdiniz. Hızlıca yeni projeler geliştirmeli ve bunu hemen sahada uygulamaya başlamalıydınız. Öyle de oldu. Sektörümüz çok kısa sürede bu süreci başarı ile yönetmeyi başardı. Sektör, artan talebe cevap vermek için Pandemi dönemi içerisinde sadece 1 yılda 10 milyar TL'den fazla yatırıma imza attı. Bu sayede kapasitesini 2 katına çıkarmayı başardı. Yurtdışındaki tüm örnekleri yerinde görmüş incelemiş biri olarak belirtmem gerekir ki; Türkiye'deki Kargo Kurye ve Lojistik sektörü, artık dünyadaki rakiplerine göre çok kaliteli ve sorunsuz hizmet vermektedir. Sektörün büyüklüğü ve gelişim hızı dünyanın en gelişmiş ülkelerinde faaliyet gösteren rakiplerimizden geri kalmaz” dedi.

“Kargo sektörü pandemiye karşı büyük bir sorumluluk duygusu ile hareket etti”

Kargo, kurye ve lojistik işletmecilerinin 2021 yılında sergilediği performans hakkında değerlendirmelerde bulunan Fatih Önyol, sektörün her yeni yıl, bir önceki yıla göre daha iyi bir noktaya gelmeyi başardığını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gerek personel sayısı ile gerek dağıttığı kargo sayısı ile gerekse teknolojik gelişimi ile bu ilerlemeyi bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ancak 2021 yılı gerçekten sektörümüz için çok farklı bir yıl oldu. Ölümcül bir tehdit sizi köşeye sıkıştırdığında karşınızda iki ihtimal vardır. Ortası genellikle yoktur. Ya çok daha güçlenerek bu süreci atlatırsınız ya da o sorunun altında sıkışır kalır ve ezilirsiniz. Sektörümüz pandemi ile yüzleştiğinde büyük bir sorumluluk duygusu ile bu yükü sırtlamayı başardı ve pandemiden güçlenerek çıktı. Yani artık eskisine göre çok daha güçlüyüz. Çok daha hızlıyız. Çok daha dijitaliz".

Önyol, sektörün yaptığı yatırımlar ile şuan mevcut taşıdığı kargonun iki katını dahi taşıyabilecek noktada olduğunu belirterek, “Şuan gerek personel sayısı, gerek teknolojik altyapısı, gerek araç mevcudu ile çok daha güçlü bir kargo sektörü var artık. Kargo sektörü kasım kampanyalarına hazır bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Geçtiğimiz 1 yıl içinde sektör olarak 10 milyar TL'yi aşan yatırım yapmış durumdayız ve her yıl bu yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sektör olarak büyümeye devam edeceğiz”

Kargo, kurye ve lojistik sektörünün gelecek hedefleri hakkında da bilgi veren Önyol, “Yaptığımız işi dünyanın farklı yerlerinde, yerinde görmüş, incelemiş analiz etmiş biri olarak ifade ediyorum. Türkiye'deki kargo, kurye ve lojistik sektörünün hizmet kalitesi ve hızı gerçekten çok iyi bir noktada. Ancak bizim için yeterli mi? Hayır. Biz büyümeye devam edeceğiz. Büyürken hizmet kalitemizi de artırmaya devam edeceğiz. Ticari faaliyetlerin destekçisi, yol arkadaşı ve hatta müşteri temsilcisi olmaya devam edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki yıl, muhtemelen mayıs ayı içerisinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz. E-ticaret firmaları ile kargo tedarikçilerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir kargo tedarikçileri fuarı organize edeceğiz. Bu fuar yeni dönemin ticaret akışı için çok önemli bir organizasyon olacak” dedi.

Vira Haber