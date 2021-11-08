Sualtına adanan bir ömür: Okan Yeşmil

Türk sualtı camiasının sembol isimlerinden olan Okan Yeşmil 6 Kasım 2019 günü henüz 50 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Türkiye’de sualtı sektörünün gelişmesi için pek çok yeniliğe imza atan ve yaşamını bu sektöre ayıran Okan Yeşmil, ailesi ve sevenleri tarafından Karacaahmet Mezarlığı’nda anıldı.

Kadıköy’de bulunan Amphora Dalış Merkezi, Okan Yeşmil’in ilginç deniz tutkusunu yansıtıyordu. Eserler ve eski dalış tekniklerine olan tutkusuyla bilinen Yeşmil’in vefatının ardından ailesi Amphora Dalış Merkezi’ni kapatmak zorunda kalmıştı. Karacaahmet Mezarlığı’nda ki mezarının üzerine çok sevdiği Mark V dalış başlığından bir simgenin konulmasını sağlayan sevenleri mezarı başında toplanarak Okan Yeşmil’i büyük hasretle andı.

Ölümünün ardından 2 yıl geçen Yeşmil’in eşi Ayşenur Yeşmil, “Ne güzel insanlar biriktirmiş. Sualtında nasıl güzel bir dünya oluşturmuş bir kez daha gördüm” dedi. Yeşmil’i anmaya Bodrum’dan gelen can dostu Kenan Doğan, birlikte pek çok anısı bulunan Bahadır Keskinkılıç, eski arkadaşı Mehmet Kaya, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkanı Cemil Şen ve motosiklet camiasından Aşır Ergin gibi isimler katıldı. Mensubu olduğu Türk Balıkadamlar Kulübü’nden hiç kopmayan Yeşmil, hayatını sualtı sektörüne adamıştı. Henüz SCUBA yönetiminin geliştirilmediği dönemlerden kalma dalış başlıklarıyla sualtı tutkusunun peşinden giden Yeşmil, yeni ve eski teknolojilerin arasındaki gelişim sürecini de en iyi bilenlerden biriydi.

Kaynak: Deniz Kartalı