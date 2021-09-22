Kars Çayı'ndaki balık ölümlerinin çaydaki oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı belirlendi
Kars Çayı'nda geçen ay yaşanan balık ölümlerinin çaydaki oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı bildirildi.
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kars Barajı Gölü'ne su sağlayan Kars Çayı'nda ağustos ayında yaşanan balık ölümleri üzerine teknik personellerin olay yerinde incelemelerde bulunduğunu belirtildi.
Sudan alınan numunelerin incelendiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teknik personelin olay yerinde yaptığı inceleme neticesinde balık ölümlerinin su seviyesine bağlı oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını tespit etmiştir. Olay yerinden alınan balık numuneleri Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiş olup sonuçlar uygun gelmiştir.
Vira Haber
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