Kartal Belgeseli destekçilerini bekliyor

13 Kasım'da, restorasyonu tamamlanmış olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 49/51 Film tarafından devredilecek olan Kartal'ın, tarihsel tanıklığına uygun olarak, Beşiktaş sahilinde, Deniz Müzesi'ne ait alanda sergilenmesi kararlaştırıldı.

Çanakkale'deki "Dur Yolcu" gibi, "Geldikleri Gibi Giderler" yazısı da İstanbul'un simgesi olacak.

Bugün ve gelecekte, ülkemize kastetmek isteyecek emperyalistler, bu anıta bakarak, büyük Türk Milletinin, şartlar ne olursa olsun teslim alınamayacağı anımsayacak.

Kartal'ın sergileneceği yer;











49/51 Film şirketinin açıklaması ise şöyle ;

"Emperyalizme karşı başkaldırının sembolü olan, 24 metrelik bu küçük ama dev gemiyi, bir yıl önce, "1919" adlı sinema filminin senaryo çalışmaları sırasında yarı batık halde, hurdacıya satılmak üzereyken bulduk ve satın aldık. Bir yıl süren restorasyon tamamlandığında, 1918'deki görüntüsüne kavuşmuş olacak. Amacımız, "Geldikleri Gibi Giderler" sözünün İstanbul'da, bu sözün söylendiği yerde anıtlaşması. O'nun, ilk bulduğumuz andaki paslanmış, yan yatmış, terkedilmiş ancak batmamış görüntüsü, 100 yıldır teslim alınamayan Türk milletinin, "motorları maviliklere sürme" özleminin kanıtıydı. Kartal, sadece bir gemi değil; bir mesaj! Bugün ve gelecekte, ülkemize kastetmek isteyecek emperyalistler ve maşaları, bu anıta bakarak, Türk milletinin, şartlar ne olursa olsun teslim alınamayacağını anımsayacak. Bu bir "ayağını denk al" anıtı... Milli bir imeceyle gerçekleştirilen bu projeye maddi ve manevi destek vererek, projeyi bu aşamaya taşıyan her vatansever yurttaşa ve restorasyonu yürüten tersane emekçilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Onların adı, bu kutlu anıtta, tıpkı Cumhuriyetimiz gibi sonsuza dek yaşayacak. Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı kimse elimizden alamayacak! Türk milletinin emaneti olarak aldığımız Kartal İstimbotu'nu, bir anıt gemi olarak sergilenmesi için, restorasyonu tamamlanmış halde, 13 Kasım'da Türk Deniz Kuvvetleri'ne armağan edeceğiz. Kartal'ın tarihsel geçmişi, bulunması ve kurtarılmasından sonraki bütün süreç, yönetmen Serkan Koç ve ekibi tarafından kayıt altına alındı ve belgesel film haline getiriliyor. 49/51 Film olarak şimdi esas hedefimiz, Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadeleyi nasıl hazırladığını anlatacak olan 1919 filmini hayata geçirmek. Bunu da başaracak ve Türk milletini bağımsız bir Cumhuriyet kurmaya götüren bağımsızlık ruhunu beyaz perdeye taşıyacağız. Sizler de, gerek restorasyonun tamamlanmasına, gerek Kartal Belgeseli'nin ve 1919 Sinema Filmi'nin yapımına destek vererek; kendinizin, ailenizin, soyağacınızın, arkadaşlarınızın, öğrencilerinizin, müşterilerinizin, çalışanlarınızın ve üyelerinizin adının, Kartal İstimbotu'yla birlikte sonsuza değin yaşamasını sağlayabilirsiniz. "



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