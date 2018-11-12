İTÜ-GİMDER'den 10 Kasım Programı

Törene İTÜ-GİMDER adına Başkan Haluk Çoban ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bengi Şan ve M. Çağatay Hazer katılım sağladı.

Dünya tarihinde eşine rastlanmayan bir lider, bir kurucu önder, bir devlet adamı, bir komutan, bir inkılapçı, bir öğretmen olan Mustafa Kemal Atatürk; Anadolu gezilerinin fotoğraf ve videolarıyla koleksiyoner Fahri Özdemir’in değerli arşivinden görsel olarak katılımcılara sunulurken; kendisinin sevdiği eserlerin İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğretim üyeleri tarafından icrası ile de işitsel olarak da aktarıldı.

Fikirleri asla ölmeyecek bir deha olan Atatürk’ün düşüncelerine, başarılarına ve tarihimiz için önemine; konuşmalar bölümünde, sırasıyla İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, öğrenciler adına İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği öğrencisi Ceren Taşkın ve yazar ve Folkart Sanat Galerisi Koordinatörü Fahri Özdemir tarafından değinildi. Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından Atatürk’ün ilim yönüne dikkat çekilerek Teknik Üniversiteliler için bir rehber niteliğinde olduğu vurgulanırken, Ceren Taşkın tarafından Atatürk’ün tüm yönleri, Türk ulusu için değerinin yanı sıra küresel ve tarihsel anlamda eşsiz özelliğe sahip oluşu tüm katılımcıları etkileyecek şekilde kusursuz olarak aktarıldı. Fahri Özdemir tarafından ise Atatürk’ün günümüzden 1 asır önce dahi, çağımızın ilerisinde bir vizyon ve erdeme sahip oluşu örneklendirilirken, en büyük Atatürk arşivi niteliğindeki sergisinin 2019 senesinde Üniversitenin kampüsünde sergileneceğinin müjdesi verildi.