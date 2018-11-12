Dünya Yelkenciliği yıllık olağan toplantısı yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyon başkanı Özlem Akdurak ve sportif direktör Fatih Özmen'in de yer aldığı toplantıda sınıfların geleceği ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alacak kategoriler hakkında önemli kararlar alındı.

Avrupa Yelken Federasyonu Başkan Yardımcısı Pınar Coşkuner Genç ve Okyanus-Açık Deniz Komitesi Üyesi Selma Altay Rodopman'ın da katıldığı toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan başkan Akdurak, "Ülkemizin yurt dışı komite ve kurullarında temsili çok önemli. Deniz üzerinde kuvvetli olabilmek için dünya yelkenciliği organizasyonlarında daha fazla yer almamız gerekiyor. Bu konuda gelişmiş diğer ülkelerle en azından aynı seviyede olmamız için Türkiye Yelken Federasyonu olarak elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve önümüzdeki dönemde de Türk temsilcilerin sayısının artması için tüm gücümüzü kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Akdurak, alınan kararları, yapılacak muhtelif toplantılarla kulüpler ve yelken camiası ile istişare edeceklerini belirterek, "Alınan kararların dünya yelkenciliği için hayırlı olmasını diliyorum. 2024 Paris Olimpiyatları için kesinleşen ve ilk defa dahil edilen kategoriler için gerekli planlama ve hazırlıkların yapılması adına çalışmalarımızı hemen başlattık. 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk yelkenciliğinin daha önce hiç olmadığı kadar hazır ve kuvvetli şekilde temsil edilebilmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alacak 10 farklı kategoriden, bir önceki dünya yelkenciliği toplantısında belirli olan 5 kategori dışında kalan 5 kategorinin belirlenmesi adına oylama yapıldı.

40 oyun 29'unun desteğiyle 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alacak 10 kategori şu şekilde belirlendi:

Erkekler rüzgar sörfü - RS: X

Kadınlar rüzgar sörfü - RS: X

Erkekler Tek Kişilik Tekne - Laser

Kadınlar Tek Kişilik Tekne - Laser Radial

Karışık Uçurtma Sörfü – (ekipmana daha sonra karar verilecek)

Karışık Tekne - (ekipmana daha sonra karar verilecek)

Hafif Kayık - 49erFX (Kadınlar)

Hafif Kayık - 49er (Erkekler)

Karışık Tekne - Nacra 17

Karışık Keelboat Sürat Sörfü - (ekipmana daha sonra karar verilecek)

Vira Haber