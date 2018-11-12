Putin, Türk Akımı için İstanbul’a geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle yapılacak tören için 19 Kasım’da İstanbul’a geleceğini söyledi.
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İzvestiya gazetesine konuşan Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanmasına yönelik törene katılacak. Tören 19 Kasım’da İstanbul’da yapılacak" ifadelerini kullandı.
Uşakov, törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer alacağını vurguladı.
Türk Akımı her biri yılda 15.7 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapacak iki koldan oluşuyor. Projenin ilk kolu ile gazın Türkiye’ye, ikinci kolu ile de Avrupa’nn güney ve güneydoğusuna sevkiyat yapılması planlanıyor. Projede sevkiyata 2020 yılında başlanması öngörülüyor.
Vira Haber
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