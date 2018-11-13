Kartal istimbotu Deniz Kuvvetleri’ne teslim edildi

Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul'un işgal edildiği 13 Kasım 1918 tarihinde, güvertesinde; "Geldikleri Gibi Giderler!" diyerek, Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdiği 107 yaşındaki Kartal istimbotunun bir yıl süren restorasyonu tamamlandı. İstimbotun Deniz Müzesi'nde anıt gemi olarak sergilenmek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim töreni Tuzla Çiçek Tersanesi'nde gerçekleşti.

Tuzla Çiçek Tersanesinde düzenlenen törene Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Kartal İstimbotu Kurtarma ve Yaşatma Platformu Başkanı Amiral Cem Gürdeniz ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Gürdeniz, "Bu geminin direği Türk milletinin egemenlik iradesini, pervanesi Türk milletin karanlıktan kurtuluş azmini, dümeni aydınlanma rotasında ilerleme istencini, demirleri her şartta sabırla mücadele yeteneğini, İstiklal Marşı ile toka edeceğimiz Türk bayrağı şehitlerimizin kanından gökyüzüne yükselen bağımsızlık ateşini ve 'geldikleri gibi giderler!' sözünün bulduğu anlamı temsil eder." ifadelerini kullandı.

Gürdeniz, "Vatanımızın geçirdiği bölgesel ve kıtasal zorlukları bu günlerde Kartal İstimbotu'nun yeniden doğuşu, Membiç'ten Kartal kayalıklarına, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar yurdumuzun her karışında, semalarımızda ulusal güç, birlik moral ve destek sağlayacaktır. Bu gemi zorlukları aşmanın abidesi olarak bizlere hatırlatacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından restorasyonu tamamlanan Kartal İstimbotu, Tümamiral Ertem'e teslim edildi.

Tuzla Çiçek Tersanesi’nde düzenlenen törene Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Kartal İstimbotu Kurtarma ve Yaşatma Platformu Başkanı Amiral Cem Gürdeniz, İMEAK Deniz Ticaret Odası Eski Başkanı Metin Kalkavan, Sanmar Yöentim Kurulu Başkanı Orhan Gürün, Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı Altay Altuğ, Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, Kartal İstimbotu Restarasyon Başkanı Kaptan Levent Akson ve çok sayıda davetli katıldı.

Vira Haber