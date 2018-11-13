Balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürüldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balıkçı teknesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada Gökhan Dağlıoğlu (36), boğazı kesilerek öldürüldü.

2 ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay gece saatlerinde Filyos beldesindeki balıkçı barınaklarında demirli bir teknede meydana geldi. Gökhan Dağlıoğlu (36) ile A.R. ve G.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Dağlıoğlu, boğazı kesilerek öldürüldü. 2 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

JANDARMA EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Gökhan Dağlıoğlu'nun cesedi olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Filyos Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, şüphelilerden A.R.'yi olay yeri yakınlarında saklandığı evde, diğeri ise belde çıkışında aracıyla kaçarken yakalandı.

Balıkçı teknesinde boğazı kesilerek öldürülen Gökhan Dağlıoğlu'nun cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Dağlıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili, birlikte alkol aldığı tespit edilen arkadaşları Atakan R. ve Gökhan K.'nin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor. İki şüpheli de jandarmaya verdikleri ifadede suçlamaları kabul etmeyerek, Dağlıoğlu'nun ölümüyle ilgilerinin olmadığını söyledi.

Jandarma, cinayette kullanılan bıçaktan alınan parmak izi ve diğer örneklerin şüphelilerden alınan örneklerle karşılaştırılması için Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuarı'na gönderdiği öğrenildi. Gelecek rapora göre bıçağı kimin kullandığının tespit edilmesi bekleniyor.

Jandarmadaki sorguları devam eden iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Vira Haber