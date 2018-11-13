Karaya oturan gemi söküme gönderilecek

14 Ağustos 2016 tarihinde Samsun açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan ve kurtarılmasının ardından eskidiği ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle Samsun Limanı demirleme sahasına çekilen "Tokay Akar" isimli 2 bin 725 grostonluk kuru yük gemisi sahibinin borçları nedeniyle hacizlik olmuş ve mahkemece ihaleye çıkarılmıştı. Özel bir denizcilik şirketine ait olan kuru yük gemisinin sahibi geminin fiyatını düşük bulmasıyla Yargıtay'a başvurmuş ve süreç uzamıştı.

"Parçalara ayrılacak"

Samsun Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, 84 metre uzunluğundaki gemi, Yargıtay sürecinin tamamlanmasına kadar demirleme sahasında duracak. Yargıtay sürecinin sonucunda ise geminin İzmir'de bulunan Aliağa gemi söküm tesislerine gönderilerek parçalara ayrılacağı öğrenildi. Gemide delik bulunduğu ve batmaması için geminin ön tarafının karaya çıkarıldığı da bildirildi.

Vira Haber