Med Marine filosuna yeni palamar botlar gönderiyor

İki yeni palamar botun deneme seyri geçtiğimiz günlerde Med Marine’e ait Ereğli Tersanesi’nde gerçekleştirildi.



Yeni inşalardan biri olan EREGLI 66 proje adlı palamar botu aşağıdaki ölçülere haizdir:



TOPLAM UZUNLUK (Usturmaçalar dahil) 14,061m

TOPLAM GENİŞLİK 5,508m

DERİNLİK 2,866m

DRAFT 1,855m

GROS TON 40 T

EREĞLİ 66 palamar bot çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip. Toplamda 850 HP gücünde iki adet VOLVO D9 MH 2200RPM ana makine ve 800mm çapında çift TEIGNBRIDGE pervane sistemi ile donatılı. EREGLI 66’da ayrıca, paslanmaz çekik F51 şaft ve DATA HİDROLİK DDS2x290s model dümen donanımı kullanılmış.



Diğer yeni inşa palamar bot EREGLI 67’nin Ereğli Tersanesi’nde inşası devam eden 7 adet kardeş projesi var. Palamar bot aşağıdaki ölçülere haizdir:



TOPLAM UZUNLUK 10,946m

TOPLAM GENİŞLİK 3,832m

DERİNLİK 2,100m

DRAFT 1,40m

GROS TON 14.08 T

EREĞLİ 67 toplam 265HP gücünde iki adet VOLVO D7C TA ana makine kullanır. Palamar botta bir adet 800mm çapında TEIGNBRIDGE pervane kullanılmıştır. EREĞLİ 66 projesinde olduğu gibi, EREĞLİ 67’de de paslanmaz çelik F51 şaft vardır ve DATA HİDROLİK DDS 150S-2 model dümen donanımı kullanılmıştır.











Vira Haber