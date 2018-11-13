Yemen'nin dünyaya açılan kapısı: Hudeyde Limanı

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Fransa'nın Yemen Büyükelçisi Christian Testot ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Yemani, sahil kenti Hudeyde'de çatışmalar sürerken, ordu birliklerinin, kentteki sivillerin ve alt yapının korunmasına son derece önem verdiğini dile getirdi.

Yemani, "Hükümet olarak Hudeyde Limanı'nın faaliyetlerinin devam etmesi ve ticari ürün ile insani yardım malzemelerinin girişini garanti altına almak konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in yeni barış görüşmeleri konusundaki çabalarını desteklediklerini vurgulayan Yemani, "BM ve uluslararası toplumun, ciddi bir tavır takınması ve darbecilerin katılımı reddettiği Cenevre'de sergilenen senaryonun, yeni barış görüşmelerinde tekrar edilmemesi için Husilere baskı yapılması gerektiğini" dile getirdi.

Hudeyde'de yaşananlar

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle başlatılan operasyonun yenilenmesi kapsamında 2 Kasım'da yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), dün yaptığı açıklamada, Hudeyde'de haziran ayından bu yana yaklaşık 81 bin ailenin hükümet güçleri ile Husiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalardan kaçarak güvenli bölgelere sığındığını bildirmişti.

Hudeyde Limanı, büyük insani kriz içindeki ülkeye dış yardımların ulaştırılmasında hayati önem taşıyor.

Vira Haber