Kartal İstimbotu'nun Dirilişi: 'Merküt' Belgeseli 13 Kasım'da Kadıköy'de

İstanbul'un işgal edildiği gün olan 13 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Atatürk, Kartal İstimbotu ile işgal donanmalarının arasından geçerken tarihi bir söz sarf etti: "Geldikleri gibi giderler." Bu önemli an, Kartal İstimbotunun yıllar sonra Tuzla açıklarında yarı batık halde bulunmasıyla başlayan bir öykünün başlangıcıydı.

İstimbot, hurda olma noktasına gelmişken, 1 yıl süren bir restorasyon sonucunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine düzenlenen etkinlikler kapsamında, Kartal İstimbotu'nun öyküsünü konu alan "Merküt" belgeseli ilk kez 13 Kasım Pazartesi günü, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde gösterilecek.

Gösterim öncesinde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kartal'ı yaşatma Platformu adına Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Merküt" belgeseliyle ilgili konuşmalarını gerçekleştirecekler. Gösterim sonrasında ise yönetmen-yapımcı Serkan Koç'un moderatörlüğünde kaptan Levent Akson ve ressam Muzaffer Akyol'un katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

"Merküt" belgeselinin galası 13 Kasım Pazartesi günü, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek

Vira Haber