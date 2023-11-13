Tersan Tersanesi, Norveçli Havyard Leirvik Tersanesi'ni Satın Aldı

Satın almanın Tersan Tersanesi'nin hem Kuzey Avrupa'daki hem de küresel gemi inşa endüstrisindeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Norveç’in en köklü ve eski tersanelerinden biri olan Havyard Leirvik Tersanesi, 1918 yılında kurulmuş olup bugün toplam 98.000 m2 alan üzerinde hizmet vermektedir. Bergen'e yakın, Norveç'in ve Kuzey Avrupa'nın en uzun fiyordu olan Sognefjord'un ağzında yer alan Havyard Leirvik, yüksek kaliteli gemilerin inşasında ve gemi onarım ve bakım hizmetleri sağlama konusunda köklü bir geçmişe sahip, Norveç'te en tanınmış tersanelerindendir. Havyard Leirvik Tersanesi'nin satın alınmasıyla Tersan Tersanesi, Avrupa'daki operasyonlarını güçlendirmeyi, üretim kapasitesini artırmayı ve Avrupa’da yerleşik bir tersane ile ortak çalışma yöntemleri geliştirmeyi hedefliyor. Bu satın alma, tersanelerin uzmanlıklarını, teknik bilgilerini ve müşteri portföylerini birleştirmesine ve daha geniş yelpazede yüksek kaliteli gemilerin inşası, satış sonrası hizmetler ve genel gemi bakım faaliyetleri için daha cazip hizmetler sunmasına olanak tanıyacak.

Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet T. Paksu, "Havyard Leirvik Tersanesi'nin satın alındığını duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi. “Bu yatırımın Tersan Tersanesi için önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Havyard Leirvik ile proje bazlı örnekler üzerinde zaten iş birliği yapıyoruz, ancak bu satın alım ile potansiyel olarak daha geniş bir ortalık yapısı yaratabileceğiz. Uzmanlığımızı ve kaynaklarımızı Havyard Leirvik Tersanesi'ninkiler ile birleştirerek, uzun vadeli hedeflerimize ulaşabileceğimizden ve küresel gemi inşa endüstrisindeki konumumuzu güçlendirebileceğimizden eminiz. EQVA ve Havyard Leirvik'e şirketler arasında sorunsuz bir geçiş sağlama konusundaki destekleri için teşekkür ederiz."

Tor Leif Mogstad, Havyard Leirvik CEO’su: “Tersan Tersanesine katılmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Tersan Tersanesi, uluslararası nakliye ve denizcilik pazarında iyi bir konuma sahip, saygın bir şirket ve Havyard Leirvik’i Kuzey Avrupa’daki konumunu daha da güçlendirmek için bir basamak olarak kullanma konusunda ki açık hedefini takdir ediyoruz.”

İki tersane arasındaki satın alma işlemleri, prosedürler ve onaylara tabi olarak yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Vira Haber