Kartal’da Fırtınada Yan Yatan Gemi Parçalara Ayrılıyor

Kartal açıklarında fırtına nedeniyle yan yatan 103 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki 1984 yapımı Türk bayraklı kuru yük gemisi satıldı. Atıl ve kullanılamaz halde bulunan kuru yük gemisi parçalara ayrılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Parçalara ayırma işlemi devam eden gemi havadan görüntülendi.

Kartal, Kumcular İskelesinde demirli bulunan 103 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Türk bayraklı, Boras isimli kuru yük gemisi fırtına nedeniyle yan yatmıştı. 1984 yılında Tuzla’da üretilen ve yaklaşık 5 yıldır hacizli olduğu belirtilen kuru yük gemisi İstanbul’da yaşanan şiddetli lodoslu havalarda bölge halkı için tehlike oluşturuyordu.

Hacizli kuru yük gemisi açık artırma yoluyla 5 milyon 359 bin 556 bin TL’ ye satıldı. Atıl ve kullanılamaz halde bulunan kuru yük gemisi ortasında boşluk açıldığı görüldü. İkiye bölünmekte olan gemi daha sonra parçalara ayrılarak geri dönüşüme kazandırılacak. Parçalara ayırma işlemi başlayan kuru yük gemisi drone ile havadan böyle görüntülendi.



Vira Haber