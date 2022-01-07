Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan Tamer Kıran’a Teşekkür

Tamer Kıran’ın yaptığı konuşma sonrasında kürsüye gelen Hisarcıklıoğlu denizcilik gündemi ve ekonomi ile ilgili konuşma yaptı. Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, “Uzun bir aradan sonra denizci kardeşlerimle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Son dönemde olan konuları sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizleri de dinlemek istiyorum. Bu dönemde TOBB olarak üyelerimizi yalnız bırakmadık. Sektörün sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Her sorunu çok yakından takip ediyoruz. Hükümetimiz nezdinde çözümler arıyoruz. 6 aylık dönemde 200 tane sorun bize iletildi. Bunların çoğunda üzerimize düşen ne varsa yaptığımızı bilmenizi isterim” dedi.

“Denizcilik, bizim olmazsa olmazımız” diyen Hisarcıklıoğlu, “Ne kadar üretirseniz üretin, eğer onu müşteriye ulaştıramazsan hiçbir ehemmiyeti yok. Dünya ekonomisinin en önemli adımı sizsiniz. Tedarik zincirlerinin bozulduğu bu dönemde, bu sürecin sıkıntılarını yaşayacağımızı ön görmüştük. Taşımacılığın ne kadar önemli olduğunun herkes bu süreçte farkında vardı. Bizim en önemli avantajımız şuydu. Avrupa pazarı ile sınır komşusuyuz. Bu da rakamlara yansıyor. Konteyner ve navlun fiyatlarından çok büyük sorunlar yaşadık. Önümüzdeki süreçte artan ticaret hacmiyle bunu da aşacağız. İhracat ve ithalatımız arttıkça, sizin kıymetinizi daha iyi anlıyoruz. Malı tedarik edip üretip pazara ulaştırmada tarihi bir rekor kırdık. Bizim görevimiz bu” şeklinde konuştu.

Pandemi süresince konteynırlarda navlun fiyatlarında çok sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Baltık Kuru Yük Endeksi’nin Ekim 2021’de zirve yaptığını ifade etti. Önümüzdeki dönem artan ticaret hacmi ile beraber tekrar yukarıya çıkacağına inandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Yatırım yaptığınız alanın önü çok açık haberiniz olsun. Çünkü dış ticaretin arttığı dönemde siz olmazsanız olmaz. Bizim özel sektörün olmazsa olmazısınız. Onun için önümüz açık. 2021’de biliyorsunuz ihracatımızda rekor bir yıl yaşadık. Burada Türk özel sektöründen Allah razı olsun. Gece gündüz demeden her türlü zorluğa rağmen malı tedarik edip üretip pazara ulaştırma noktasında müthiş başarı gösterdik ki, tarihi rekoru kırdık. Burada da inşallah seneye de bir tarihi rekor daha kırmış olacağız” dedi.

“Tamer Kıran Devraldığı Bayrağı En İyi Şekilde Temsil Ediyor”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu’nda Tamer Kıran’ın olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Yönetim Kurulu Başkanı seçerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu’na Tamer kardeşimi verdiğiniz için de buradan bütün siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Uzun yıllar TOBB yönetiminde yer alan Halim Mete abimle çalıştık. Allah şifasını versin bugün hastaneye yattı. Allah kendisinden razı olsun. Tamer Kıran devraldığı bayrağı en iyi şekilde temsil ediyor. İnsanların yüzüne söylemek iyi değil derler ama burada söylemek durumundayım. Ben buna şahidim Ankara. Ben Tamer kardeşimden istifade ediyorum. O benden Odalar Birliği'nden istifade etmiyor, O’nun bilgisinden becerisinden faydalanıyoruz. Eğer bugün odalar birliğinin başarıları varsa bunda Tamer kardeşimin de imzası var. Kendisine huzurlarınızda sizler adına teşekkür ediyorum” dedi.

Vira Haber