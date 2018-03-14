Kaş’ı ‘delik deşik edecek’ otobana yargı freni

Antalya 4. İdare Mahkemesi, Antalya’nın doğal güzelliğiyle bilinen Kaş’ın Kaputaş Plajı’nın bulunduğu kanyondan viyadükle geçecek otoban projesine Koruma Kurulu’nca verilen izne karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kaş - Kalkan arasında planlanan otoyola karşı, yöre halkı, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından açılan iki ayrı davadan biri olan Kaputaş için Antalya 4. İdare Mahkemesi 27 Şubat 2018 tarihinde oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı. Antalya 4. İdare Mahkemesi, Antalya’nın doğal güzelliğiyle bilinen Kaş’ın Kaputaş Plajı’nın bulunduğu kanyondan viyadükle geçecek otoban projesine Koruma Kurulu’nca verilen izne karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kaş-Kalkan arasına yapılması planlanan otoyol projesiyle ilgili iki dava açılmıştı. İlk dava otoban projesi için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararına, ikincisi ise Kalkan Güney Yamaçları (Kaputaş Plajı) 1’nci derecede SİT alanından geçen 2842 metrelik güzergahta Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu’nun verdiği izne karşı açılmış olan davaydı.

Otoban iznine yargı freni

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve 77 yurttaş tarafından otobanın SİT alanından geçirilmesine ilişkin Koruma Kurulu tarafından verilen izne karşı açılan davada, Antalya 4. İdare Mahkemesi ‘açık hukuka aykırılığın kesin inşaat yasağı bulunan 1’nci derece doğal SİT alanında geri dönülemez tahribata sebep olabileceği ve bu yönüyle telafisi güç veya imkansız zarara yol açabileceği görüldüğü’ ifadelerine yer vererek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararında Koruma Kurulu’nun kesin inşaat yasağı bulunan 1’nci derece doğal SİT alanlarından karayolu geçiş konusunda izin verme yetkisinin bulunmadığına da dikkat çekti.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi:

“Kısmen de olsa kesin inşaat yasağı bulunan 1. Derece doğal sti alanlarından karayolu inşası, sonuç itibariyle üzerinden yol geçen bölümünün sit statüsünün kaybolması sonucunu doğuracak bir müdahale olup, yolu inşa edecek kurum başvurusu sonrasında, konunun koruma komisyonu tarafından görevlendirilecek ekip tarafından yukarıda aktarılan koruma alanların tespitine dair yönetmelik kapsamında ayrıca mahallinde incelenmediği, proje sunum dosyası esas alınarak Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün hazırladığı 24 Ağustos 2016 tarihli özet raporla yetinildiği, ayrıca bu raporda Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğünün 27 Nisan 2016 tarihli yazısı içeriğinde revize teklif ve dile getirilen olumsuzlukların değerlendirmede dikkate alınmadığı, 1. derecede SİT alanına yönelik müdahaledeki bu zorunluluk halinin koruma komisyonu tarafından bir yerin sit alanının derecesinin değiştirilmesi veya kısmen kapsamdan çıkarılmasında izlenecek idari usule paralel şekilde değerlendirilmediği görüldüğü…”

‘Önemli kazanım, proje tamamen iptal edilmeli’

Davayı açan avukatlardan Tuncay Koç karara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Karar sevindiricidir. Türkiye’nin önemli bir doğa alanında, doğal sit ve antik sitlerin içinden geçen bir yola ihtiyaç bulunmamaktadır. Tarım ve orman alanlarını bölecek bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Yöre halkının bu mücadelesi sonuç vermiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü bu projeyi tamamen iptal etmelidir.”

Vira Haber