Ocean Investigator gemisi, Limasol Limanı’nda

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin tek taraflı olarak Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmesi ve buralarda dünya enerji devi firmalara sözde doğalgaz arama ruhsatları vermesiyle başlayan gerginlik giderek büyüyor. İtalyan ENİ şirketi’ne ait bir sondaj gemisinin Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) kabul ettiği alanda çalışma yürütme girişimiyle gündeme gelen Doğu Akdeniz’deki hak ihlallerine bir yenisi daha ekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın eski CEO’su olduğu ABD’li enerji devi ExxonMobil, 10. parselde doğalgaz aramak için Kıbrıs açıklarına bir gemi gönderdi. Bir süredir Atina’nın Lavrion Limanı’nda bulunan “Ocean Investigator” adlı araştırma gemisi, dün Limasol Limanı’na ulaştı.

İKİ GEMİ KİRALANDI

Ocean Investigator, denizcilik terminolojisinde “offshore supply ship”, yani “açık deniz ikmal gemisi” olarak nitelendiriliyor. ExxonMobil tarafından kiralanan ikinci geminin ise oşinografik/araştırma gemisi “R/V Med Surveyor” olduğu belirtiliyor. Med Surveyor şuan İsrail’in Hayfa Limanı’nda araştırmalarına devam ediyor. Rum basınına göre söz konusu iki geminin 20 Mart’a kadar 10. parseldeki araştırmalarına başlaması bekleniyor.

DONANMA TETİKTE

Türk Deniz Kuvvetleri de Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine devam ediyor. İki fırkateyn, bir korvet, bir akaryakıt gemisi ve iki hücumbot ile deniz eğitimleri icra eden Türk Donanması, olası hak ihlallerini önlemek için de belirli bölgelerde Navtex yayınladı. Navtex’e göre 10-18 Mart tarihlerinde, Apostolos Andreas’ın kuzey doğusundan Baf’ın batısına kadar olan deniz bölgesi bağlandı. Benzer deniz eğitimlerinin 22-29 Mart arasında da icra edileceği duyuruldu. Navtex’in kapsadığı bölge, ExxonMobil şirketinin araştırma yapacağı 10. parselle kesişmiyor. 10. parsel, Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölge kabul ettiği alanla keşismesede, Kuzey Kıbrıs’ın ada üzerindeki eşit haklarından dolayı Rum Yönetimi’nin tek taraflı yaptığı anlaşmalar Türkiye tarafından tanınmıyor.

Vira Haber