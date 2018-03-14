Türk P&I, yat trafik sigortası ile riskleri bertaraf ediyor

Türk P&I Sigorta’nın 2016 yılında piyasaya sürdüğü ‘Yat Trafik Sigortası’ ile özel yat sahipleri tatilleri süresince karşılaşacakları birçok riski teminat altına alıyor

Yat Trafik Sigortası ile denizde de tatiliniz sigorta güvencesinde. Denizde yolcuları ve araçlarını kazalara karşı korumak amacıyla 2014 yılında faaliyete başlayan Türk P&I Sigorta, 2016 yılında özel amaçlı tekneler ve yatlar için geliştirdiği ‘Yat Trafik Sigortası’ ürünü ile yat sahiplerinin tatillerine 5 yıldızlı güvence sağlıyor. Yat Trafik Sigortası’na olan talebin her geçen gün arttığını belirten Türk P&I Sigorta’nın Genel Müdürü Ufuk Teker, “Özellikle lüks ya da mega yatlar tarafından çok tercih ediliyor. Prim tutarı yıllık 300-400 dolardan başlayıp teknelerin Gross Ton büyüklüklerine göre fiyatlandırma yapılıyor. Herkese uygun paketler hazırlanabiliyor. Bu nedenle tercih edilen bir ürün” dedi.

2 BİN 200 DENİZ ARACINI SİGORTALADIK

Teker, Türk P&I olarak şu anda 2 bin 200 civarında deniz aracına sigorta sağladıklarına dikkat çekti. Trafik Yat Sigortası sayesinde geçtiğimiz yıl önemli bir ivme sağladıklarına vurgu yapan Teker, ürün ile ilgili şunları söyledi: “Bu ürünümüzü ‘denizin trafik sigortası’ olarak da isimlendiriyoruz. Özel amaçla kullanılan teknelerin sigortasıyla ilgili en son düzenleme 1985’de yapılmış. Dünyada o zamandan beri, hukuk ve sorumluluk rejimi çok değişti. Birisinin tırnağına bir zarar gelse sorumluluk ortaya çıkacak düzeye ulaşıldı. Tekneye davet ettiğiniz misafirlerin bile başına bir şey gelse bu sizi ilgilendiriyor. Yine çevre çok önemli bir faktör. Bunları göz önüne alarak bu ürünü hazırladık.”

TÜKETİCİLERİ VİDEOLARLA BİLGİLENDİRECEK

Türk P&I şimdi yeni bir uygulama daha başlattı. 1.5 dakikayı geçmeyen videolar hazırlayan şirket yat kullanıcılarına ve amatör denizcilere konu ile ilgili bilgiler vermeyi planlıyor. Teker, “Bu

videolarla denizcilik sektörüne yönelik bilgilendirme yapacağız. Örneğin tekneni nasıl boyarsın? Nasıl cilalarsın? Tersaneye girerken ve çıkarken yapılması gerekenler neler? Bu gibi konularda bilgilendirmeler yapacağız” dedi.

Vira Haber