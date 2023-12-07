Kasım Ayında Bin 114 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 889 Kişi Yakalandı

Muğla’da Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göç il mücadele çalışmaları devam ederken, Kasım ayında sadece denizde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve kurtarılan düzensiz göçmen sayısı bini geçerken, yasa dışı yollardan deniz yolu ile geçiş yaparken yakalanan düzensiz göçmen sayısı da 900’e yaklaştı.

1480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyısına sahip Muğla, düzensiz göçmenlerin Avrupa hayali ile yasa dışı yollardan kaçış umudu taşıdıkları noktalardan birisi durumuna geldi. Özellikle Bodrum, Marmaris ve Datça kıyılarından kalabalık gruplar halinde Yunanistan adalarına gayri resmi yollardan geçiş yapmak isteyen düzeniz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanıyor.

Muğla kıyı şeridinde Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Kasım ayında bin 114 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler içinde büyük bölümünü Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve ölüme terk edilen düzensiz göçmenler oluşturuyor.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kasım ayında kurtarılan bin 114 düzensiz göçmenin yanında yasa dışı yollardan lastik bot ve benzeri araçlar ile kaçma girişiminde bulunan 889 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Vira Haber