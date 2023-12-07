Qterminals Antalya Limanı, Lüks Yolcu Gemisi Silver Moon’u Ağırladı

Bahama bayraklı 40 bin 844 grostonluk Silver Moon isimli kruvaziyer gemisi, 310 yolcusu ve 413 mürettebatı ile QTerminals Antalya Limanı’na ulaştı.

Bahama bayraklı 213 metre uzunluğundaki lüks yolcu gemisi Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya Limanı’na ulaştı. 40 bin 844 grostonluk Silver Moon isimli kruvaziyer gemisi, 310 yolcusu ve 413 mürettebatı ile QTerminals Antalya Limanı’nı ziyaret etti. QTerminals Antalya’yı ziyaret eden Silver Moon'nun yolcuları, Antalya’nın tarihi yerlerini gezip alışveriş yaptı. Rodos Limanı’ndan QTerminals Antalya Limanı’na ulaşan lüks yolcu gemisi Silver Moon’un bir sonraki durağı ise Souda Bay Limanı olacak.

İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili uzunluğundaki kıyı şeridinde hem yolcu hem de yük operasyon hacmi en yüksek olan QTerminals Antalya, kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkesiyle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak önem taşıyor. Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, tüm turizm sektörleri arasında en hızlı büyüyen ve gelişen kruvaziyer turizminde teknolojik alt yapısı ve bilgi birikimiyle öne çıkıyor.

Kruvaziyer turizmi açısından yoğun bir yıl geçirdiklerini söyleyen QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, “ Kruvaziyer, konteyner, genel kargo, dökme yük, proje kargo, sondaj kıyı üssü ve askeri gemi hizmetleri sunan çok amaçlı bir liman olarak öne çıkıyoruz. Türkiye kruvaziyer turizmine elverişli kıyı hattı, tarihsel, kültürel ve turistik özellikleri ve ulaşılabilir karasal alanlarıyla sektörde öne çıkan bir konumda yer alıyor. Toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip olan limanımızda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj alanımız mevcut. QTerminals Antalya olarak kapasitemiz, güvenlik önlemlerimiz ve lojistik ağlarımızla sektörün en iyi hizmet veren limanlarından biriyiz. Kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkelerimizle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber