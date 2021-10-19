Kaş'ın 155 km açığında 6 büyüklüğünde deprem!
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Kaş ilçesinin 155 km açığında saat 08.32'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Antalya'nın Kaş ilçesinin 155 km, Yunanistan'ın Dodecanese adasının 113 km açığında saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 36 km derinliğinde oluştu.
Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6,1 ve derinliği 28,4 km olarak açıklandı.
Vira Haber
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