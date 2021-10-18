Tamer Kıran: Türkiye alternatif üretim merkezi oldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Gazeteci Mete Çubukçu tarafından sunulan "Mete Çubukçu ile Pasaport" programına katıldı.

Programda, pandeminin lojistik sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendiren Kıran, salgından ilk etkilenenin lojistik sektörü olduğunu belirterek, bir anda talebin bıçak gibi kesildiğini, fabrikaların kapandığını, üretimin azalmasına paralel hammadde ihtiyacının azaldığını, 2020 yılının ilk 6 ayında sektör açısından çok sıkıntılı bir sürecin yaşandığını kaydetti. Temmuz ayı ile birlikte durumun tersine dönmeye başladığını belirten Kıran, “Aradan yaklaşık 14-15 ay geçti. O zamandan beri lojistik sektöründe bambaşka bir dönem yaşıyoruz. Sektörün pozitif etkilendiğini söylememiz gerekiyor” dedi.

Ülkelerin iş yapış şekilleri değişmek zorunda kaldı

Son dönemde ortaya çıkan konteyner sıkıntısına da işaret eden Tamer Kıran, pandemi ile beraber dünyada iş yapış şekillerinin değişimek zorunda kaldığını, insan gücüne dayalı iş alanlarında büyük sıkıntılar yaşandığını, konteynerlerin yüklenmesi, boşaltılması ve nakledilmesinde sorunlar ortaya çıktığını dile getirdi. Kıran, “Bugün hala ABD’nin Batı yakasındaki limanlarda en az 60-70 konteyner gemisi tahliye yapma için beklemektedir. ABD’ye bir konteyner gemisi gittikten sonra 12-13 günde tekrar ticarete hazır halde gelirdi, bu süreler 52-53 günlere çıktı” diye konuştu.

Navlunlar bir anda tarihi seviyelere çıktı

Navlun fiyatlarında da 2009 yılından sonra arz talepteki dengesizlik nedeniyle çok büyük düşme yaşandığına dikkat çeken Tamer Kıran, pandemi ile beraber arzda eksilme olup talebin patlaması sonucu navunların bir anda tarihi seviyelere çıktığını söyledi. Fiyatlarda son 2 haftadır bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Tamer Kıran, “Bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Yıl sonuna doğru fabrikalar ve üreticiler son hamlelerini yapıp Noel ve Çin’deki yeni yıl tatili öncesi üretimlerini artıracakları için son bir hamle gelecektir” ifadelerini kullandı.

Süveyş Kanalı'nın kapanması tedarik zinciri güvenliğinin önemini gösterdi

Süveyş Kanalı’nı kapatan kazaya da değinen Tamer Kıran, kanalın kapanmasının ardından Dünya’nın tedarik zincirinin güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gördüğünü belirtti. Süveyş ve Panama kanallarının alternatiflerinin olmadığını belirten Tamer Kıran, tüm ülkelerin tedarik zinciri güvenliği için harıl harıl çalıştığını kaydetti. Çin’in, İpek Yolu ve Kuşak projesinin bunlardan biri olduğunu belirten Tamer Kıran, bu ülkenin ayrıca Avrupa’da limanlar satın aldığına dikkat çekti. Türkiye’nin stratejik konumuna dikkat çeken Tamer Kıran, ülkemizde de yeni limanların yapıldığını, Filyos Limanı’nın hizmete girdiğini, Çandarlı Limanı’nın yapım aşamasında olduğunu kaydetti.

İhracat hedefi 220 milyar dolar

Pandemi sürecinin ardından dünyanın bir numaralı tüketim ülkesi ABD’nin, Çin’e alternatif üretim merkezleri aradığının bilindiğini belirten Tamer Kıran, şunları söyledi: “Hatırlarsanız ABD’deki bir önceki yönetim döneminde Ticaret Bakanı gelmiş ve 5 gün Türkiye’de kalmıştı. O seyahatin en önemli amaçlarından bir tanesi Türkiye’nin hangi alanlarda ABD için üretim üssü olabileceği araştırmasıydı. Zaten akabinde de hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD’nin o günkü Başkanı 100 milyar dolar ticaret hedefi koydular. Dolayısıyla zaten Dünya bu pandemide Çin ve Uzakdoğu’ya alternatif üretim merkezleri arayışına girdiler. Türkiye şu anda üretim merkezi oldu diye düşünüyorum. İnşallah yıl sonunu Cumhuriyet tarihi rekoru yaklaşık 220 milyar dolarlara yakın bir ihracatla kapatacağız. Bu nasıl oldu? Bugün bizim Gaziantep’teki halıcımız Arjantin’e halı satıyorsa, Brezilya’ya halı satıyorsa bu şekilde oldu.”

Vira Haber