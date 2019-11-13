Kasırgaların görülme sıklığı yüzde 330 arttı

Bilim insanları, günümüzde en fazla zarara neden olan doğal afetlerden kasırgaların oluşma sıklığının, bir asır öncesine göre üç kattan daha fazla arttığını ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, sonuçları "PNAS" dergisinde yayımlanan çalışmada, Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesinden araştırmacılar, kasırgaların yol açtığı yıkımı hesaplamak için yeni bir yöntem kullandı.

Araştırmacılar, "net" olarak tanımladıkları kasırga sıklığındaki artışı, ABD'nin güney ve doğu kıyısında 1900-2018 yılları arasında meydana gelen 240'tan fazla kasırgayı değerlendirmeye alarak tespit etti.

Araştırmacılar, kasırga sıklığının 100 yıl öncesine göre yüzde 330 arttığı bulgusunu elde ederek bunun, ağırlıklı olarak artan hava sıcaklığının sonucu olduğuna işaret etti.

IRMA ÖRNEĞİ

Araştırmacılar ayrıca söz konusu zaman aralığında yaşanan 240'tan fazla kasırgada tamamen tahrip olan arazi miktarını hesap etti.

Çalışmada, 2017'de ABD'nin Florida eyaletini vuran Irma kasırgasını örnekleyen araştırmacılar, Irma'nın karaya çıktığı bölge civarında, yaklaşık 1,1 milyon kişinin yaşadığı 10 bin kilometrekarelik alanı değerlendirdi.

Bu dönemde kişi başına servetin 194 bin dolar olduğu tahmininde bulunan araştırmacılar, örnek bölgedeki toplam servetin 215 milyar dolar civarında olduğu sonucuna vardı.

Kasırganın yaklaşık 50 milyar dolar zarara yol açtığı, bu rakamın bölge refahının yüzde 23'üne tekabül ettiği belirtilen çalışmada, bu hesapla kasırganın, 10 bin kilometrekarenin 2 bin 300 kilometrekaresini tamamen harap ettiğine dikkat çekildi.

Vira Haber