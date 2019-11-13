DFDS’de kadın denizcilere pozitif ayrımcılık

Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, geçtiğimiz günlerde DFDS firmasını, bünyelerinde kadın istihdam sayısının arttırılmasına yönelik almış olduğu kararı tebrik ve teşekkür etmek ve sektördeki gelişmeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak maksadıyla Genel Müdürlük tesisinde ziyaret etti.

DFDS Başkan Yardımcısı Mr. Lars Hoffmann ve Deniz İnsan Kaynakları Enspektörü Kpt. Uğur Demir ev sahipliğinde verimli bir toplantı gerçekleştirildi.Firmanın Filo Gemilerinde Kadın Zabitan istihdamı ile alakalı oluşturdukları Cinsiyet Politikaları hakkında Türkiye Denizcilik Federasyonuna bilgi verildi.

DFDS yöneticileri, sektörün kadınlar için özellikle denizde çalışan kadınlar için ne kadar zor olduğunun farkında olduklarını belirterek üst yönetim pozisyonlarında daha fazla kadının istihdamının gerekliliğini dile getirdiler. Daha fazla kadın zabitanlarını DFDS'ye çekmek, hâlihazırda yönetici olan kadınları teşvik etmek ve en az yönetim potansiyeline sahip kadınları tespit etmek için DFDS'de somut girişimler başlattıklarını dile getirdiler.

Bu girişimler arasında;

*DFDS cinsiyet çeşitliliğinin mevcut durumu, kadınların kariyer gelişimi ve gelişim teklifleri için mevcut engeller üzerine Yüksek Lisans Tezi yapmak için tanınmış bir üniversiteden bir öğrenci / öğrenci grubuyla güçlerini birleştirmek Yetenek belirleme ve kariyer gelişimi için sistemler kurmak

*Kadın çalışanlarının işe alım sürecinin, kadın çalışanlar için destekler olup olmadığının değerlendirilmesini araştırmak

* Yetenek belirleme ve kariyer gelişimi için sistemler kurmak

* Harici işe alımlarında asgari sayıda kadın adayı şart koşmak

* Kadın çalışanları ve kadın yöneticileri işe alımı esnasında çalışanları elde tutmak isteğimizi yeterince destekleyip desteklemediğini değerlendirmek

*Ağ, mentörlük veya diğer somut girişimler yoluyla bireylerin kariyer gelişimi için düzenlemeler oluşturmak

DFDS hedeflerinin her zaman, kişinin cinsiyet, din ve etnik kökenine bakmaksızın doğru pozisyon için doğru aday olmasını sağlamaya çalıştırmaktadır.

DFDS Yönetim Kurulunda, Danimarkalı Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiye ettiği asgari oran doğrultusunda çalışanların seçtiği üyeler hariç, yüzde 33 kadın temsiline sahip.

DFDS planlarının yeni onaylanan AB direktifinin 2020 şartının çok ötesinde olduğunu ve 24 ay içerisinde bünyelerindeki çeşitli yönetim seviyeleri için hedefler geliştirmek olduğunu belirtildi.

DFDS yöneticileri, belirlenen hedefler ve faaliyetler konusundaki ilerlemeleriyle ilgili olarak yıllık olarak bir rapor hazırlayacaklarını ifade ettiler.

Vira Haber